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    Маркизио и Ерохин не сыграют против «Вильярреала»

    Полузащитники «Зенита» Клаудио Маркизио и Александр Ерохин не примут участие в первой игре 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Об этом в преддверии матча рассказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    «Из тех, кто заявлен на Лигу Европы, мы точно не увидим на поле Маркизио и Ерохина. Их в ближайшее время не увидим на поле», – сказал Семак.

    • Встреча «Зенит» – «Вильярреал» пройдет 7 марта и начнется в 20:55 по московскому времени.
    • В этом сезоне Маркизио провел в Лиге Европы пять матчей. В активе Ерохина так же пять игр в турнире.

    Источник: Sport24

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    06.03.2019 18:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 12:44

      Сейчас их отсутствие не очень заметно.

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 6 марта 2019, 19:34

      Отряд не заметит этих потерь, без них даже лучше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 18:23

      Да к их отсутствию мы уже как-то привыкли и обходится Зенит в игре без них. А вот Кузяев и Маммана нужны, особенно, Далер.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 6 марта 2019, 18:50

      От Маркизио жду креатива,его Зениту не хватает,а Ерохин имхо посильней пока Кузяева будет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 6 марта 2019, 18:55

      Твоё мнение ни чем не аргументированное, особенно, по превосходству Ерохина над Кузяевым. Тем более, что последний более универсален и может закрыть несколько позиций. Что касается Маркизио мы все от него ждём игры маэстро на футбольном поле. Чтобы он вёл игру и раздавал шикарные пасы. Вот заиграет Нобоа и они с Яриком это всё восполнят.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 6 марта 2019, 19:01

      У Зенита игра в верху особенно при стандартах слабое место.Здесь Ерохин полезней Кузяева.Кузяев -бегунок выполняющий большой объём работы,но особенного креатива я за ним не заметил.Ни дриблинга,ни ударов,ни проникающих передач,что увидел в нём ты ,не подскажешь.Может у него впечатляющая статистика отборов и перехватов?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 6 марта 2019, 19:09

      А у Ерохина это всё есть ?... В верху игра примитивная , что нам Зенит и демонстрирует второй год, ибо низом не с кем играть по большому счёту. (смотри игру Краснодара, Аякса и иже с ними ) А для игры на втором этаже есть Дзюба, Азмун и на худой конец -- манекен Заболотный, при подключениях и стандартах Бано. Я смотрю Кубок Рубин-Локо.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ZenitGunner 6 марта 2019, 20:03

      Ты что то имеешь против?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 6 марта 2019, 20:04

      Могу ошибиться ,но у Ерохина больше результативных действий.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ZenitGunner 6 марта 2019, 20:09

      Сужу чисто по ТВ картинке,для более объективного суждения нужно статистику смотреть.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 6 марта 2019, 20:19

      Кроме голов и других результативных действий есть игра без мяча. Я могу ни хрена не сделать с точки зрения любителей статистики, но напрочь закрыть лидера команды, который мяч не получит, не то, что гол забить. Далер много отрабатывает как и Зобнин в Спартаке. Атакуя, прессингуя и напрягая соперника, перекрывая свободные зоны, отрабатывая в защите и в нападении, выполняет большой объём работы.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 6 марта 2019, 21:02

      Да мне он то же напоминает Зобнина,таких раньше называли мотор команды.По ТВ его вклад не оценишь,так что не обессудь.Могу и ошибаться.

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      Рубик Докоян > александр п 6 марта 2019, 21:05

      И сейчас называют и мотор, и рабочая лошадка и тот кто таскает рояль и т.д.

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      александр п > Рубик Докоян 6 марта 2019, 21:08

      Но времена когда один мог закрывать весь центр поля, безвозвратно прошли,сейчас вся команда должна отрабатывать в защите.

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      Рубик Докоян > александр п 6 марта 2019, 21:11

      Ну, сравнил. Тогда и другая тактика была, скорости и всё остальное. Сейчас и троих проходят легко на скорости низом или верхом пасом за спину.

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      александр п > Рубик Докоян 6 марта 2019, 21:16

      Смотришь хронику ,впечатление что пешком ходят,а тогда казалось,что летают по полю.

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      Рубик Докоян > александр п 6 марта 2019, 21:21

      Это точно. Всё в своё время. Я так по финальному матчу на ОИ 1972г по баскету между США и СССР, когда посмотрел в 1972г. повтор в честь 40-летия победы, просто опешил. Какая примитивная игра, медленная и всё такое. А тогда просто умилялись игрой и теми игроками.

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      александр п > Рубик Докоян 6 марта 2019, 21:25

      А я то же самое когда смотрел фрагменты игр ЧМ 1974 года по футбола,с летучими голландцами.Про ЧМ 1970 года и говорить нечего.

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      Рубик Докоян > александр п 6 марта 2019, 21:29

      Вот именно, совсем другие скорости, темп матча, прессинг и напряжение матча. С нынешними и сравнивать нечего.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > александр п 6 марта 2019, 21:53

      В подкрепление твоего мнения:
      В РПЛ этого сезона whoscored оценивает игру Кузяева на 6,83, а Ерохина на 7,09.
      Мнение портала не такое конечно весомое, как ТТД Бубнова, но всё же).
      В целом согласен, что сильнейшая сторона Кузяева - это работоспособность и универсальность. А у Ерохина сложнее что-то выделить, но в этом сезоне у него результативных действий много.

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      александр п > Fju-2 6 марта 2019, 22:03

      Чисто интуитивно,похоже я оказался прав.Но не факт.

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