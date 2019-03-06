Маркизио и Ерохин не сыграют против «Вильярреала»

Сейчас их отсутствие не очень заметно.
Полузащитники «Зенита» Клаудио Маркизио и Александр Ерохин не примут участие в первой игре 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Об этом в преддверии матча рассказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
«Из тех, кто заявлен на Лигу Европы, мы точно не увидим на поле Маркизио и Ерохина. Их в ближайшее время не увидим на поле», – сказал Семак.
- Встреча «Зенит» – «Вильярреал» пройдет 7 марта и начнется в 20:55 по московскому времени.
- В этом сезоне Маркизио провел в Лиге Европы пять матчей. В активе Ерохина так же пять игр в турнире.