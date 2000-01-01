Россия выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

Даже полегчало от этой новости :)
Сборная России представила форму на игру второго тура отборочного раунда к Евро-2020 с Казахстаном.
Команда Станислава Черчесова выйдет на матч в комплекте белого цвета.
В первой встрече отбора россияне уступили Бельгии (1:3), а казахстанцы обыграли Шотландию (3:0).
- Матч Казахстан – Россия состоится сегодня в Нур-Султане на «Астана Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.
- Игра пройдет при аншлаге (стадион вмещает 30 200 человек).
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.