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    Россия выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

    Сборная России представила форму на игру второго тура отборочного раунда к Евро-2020 с Казахстаном.

    Команда Станислава Черчесова выйдет на матч в комплекте белого цвета.

    В первой встрече отбора россияне уступили Бельгии (1:3), а казахстанцы обыграли Шотландию (3:0).

    • Матч Казахстан – Россия состоится сегодня в Нур-Султане на «Астана Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.
    • Игра пройдет при аншлаге (стадион вмещает 30 200 человек).
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3122

      la verdad 28 минут назад

      Даже полегчало от этой новости :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      ЗЖМ 58 минут назад

      С красной уже в Брюсселе обманули, "бомба" заявлял красную футболку и БЕЛЫЕ трусы/шорты...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1106

      владимир миронов 59 минут назад

      Типа--сдаемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      19831170 1 час назад

      А хоть в сербуркозявчатой,толку то?

      2
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