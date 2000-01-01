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    Арустамян: «У Черчесова есть карт-бланш. Думаю, он сохранит свой пост, даже если не победит Казахстан»

    Комментатор Нобель Арустамян поделился ожиданиями от матча второго тура отборочного раунда к Евро-2020 между Россией и Казахстаном. Журналист уверен, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сохранит свой пост, даже если россияне не победят в сегодняшней игре.

    «Казахстан – команда без ярких имен европейского уровня, хотя очевидно, что казахский футбол прогрессирует, там появляются интересные игроки. Но для меня однозначно, что сборная России должна ехать в Казахстан с целью выиграть, причем как можно крупнее. Хотя обычно матчи против стран бывшего СССР получаются для нашей команды нелегкими. Даже совсем нелегкими.

    Поэтому я думаю, что можно допустить много борьбы, самоотверженную игру Казахстана, но при этом и разнообразную игру нашей команды. Есть футболисты молодые. Проблем с нападающими нет: Дзюба, Чалов, Смолов – это все разноплановые игроки. Плюс Миранчуки. Конечно, отсутствие Головина может сыграть роль, но я все равно верю в сборную России. Уверен, мы можем выиграть и должны забивать как минимум два мяча.

    Не раскачается ли тренерское кресло под Станиславом Черчесовым, если не получится выиграть? Не думаю. Уверен, что у Черчесова есть карт-бланш. Да я даже не хочу размышлять на тему того, что сборная России не обыграет Казахстан. Но, допустим, даже если это случится, я уверен, никакие выводы об отставке делать неправильно, это неактуально, невовремя.

    Я уверен, что такого, что было в матче Казахстан – Шотландия (3:0), не будет в матче с Россией. Я допускаю, что может быть неожиданный результат, к примеру, какие-нибудь сумасшедшие 0:0. Но это вряд ли. Я уверен, что сборная России должна эту встречу выигрывать», – сказал Арустамян.

    • Игра Казахстан – Россия пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4026

      prezent2017 8 минут назад

      Интересно, кто этот карт-бланш лысому выдал? Сплошь поражения.

      0
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      Рейтинг: +144

      Stilgray > prezent2017 4 минуты назад

      Кто заинтересован в «успехе» сборной!)

      0
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      Рейтинг: +9898

      bset 10 минут назад

      Я к Черчесову отношусь настороженно и считаю успех на ЧМ удачей. Но говорить об отставке после одного только матча в отборе - это глупость.

      0
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      Рейтинг: +144

      Stilgray > bset 5 минут назад

      Скорее эмоции, чем удача! А так все логично, но снимать давно пора, Игры у сборной нет !

      0
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      Рейтинг: +433

      Genz 20 минут назад

      Казахстан силен на бетоне в манеже. Конечно Россия будет стараться, но без Головина, зобнинв и с неуклюжими Жирковым и ан. Миранчуком в составе оборона России будет проходной двор. Казахстан выиграет крупно, но впереди игры с Кипром и сан Марино. Там должна быть борьба равных соперников

      1
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      Рейтинг: +144

      Stilgray > Genz 9 минут назад

      Да ,и у Лихтенштейна была бы возможность реванш, попади с нами в отбор)))

      0
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      Рейтинг: +18615

      gol_kak_sokol 33 минуты назад

      Тоже надеюсь на победу. Но зря назвал зюбу нападающим - это отпадающий.))

      0
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      Рейтинг: +144

      Stilgray 34 минуты назад

      Сказал болельщик сборной Армении

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63461

      Рубик Докоян 1 час назад

      Он весь отборочный цикл отработает и, если попадут на Евро 2020г. А уже потом будут решать, оставлять его на отбор к ЧМ 2022г. или назначить нового тренера сборной страны.

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