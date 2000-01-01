Арустамян: «У Черчесова есть карт-бланш. Думаю, он сохранит свой пост, даже если не победит Казахстан»

Комментатор Нобель Арустамян поделился ожиданиями от матча второго тура отборочного раунда к Евро-2020 между Россией и Казахстаном. Журналист уверен, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сохранит свой пост, даже если россияне не победят в сегодняшней игре.

«Казахстан – команда без ярких имен европейского уровня, хотя очевидно, что казахский футбол прогрессирует, там появляются интересные игроки. Но для меня однозначно, что сборная России должна ехать в Казахстан с целью выиграть, причем как можно крупнее. Хотя обычно матчи против стран бывшего СССР получаются для нашей команды нелегкими. Даже совсем нелегкими.

Поэтому я думаю, что можно допустить много борьбы, самоотверженную игру Казахстана, но при этом и разнообразную игру нашей команды. Есть футболисты молодые. Проблем с нападающими нет: Дзюба, Чалов, Смолов – это все разноплановые игроки. Плюс Миранчуки. Конечно, отсутствие Головина может сыграть роль, но я все равно верю в сборную России. Уверен, мы можем выиграть и должны забивать как минимум два мяча.

Не раскачается ли тренерское кресло под Станиславом Черчесовым, если не получится выиграть? Не думаю. Уверен, что у Черчесова есть карт-бланш. Да я даже не хочу размышлять на тему того, что сборная России не обыграет Казахстан. Но, допустим, даже если это случится, я уверен, никакие выводы об отставке делать неправильно, это неактуально, невовремя.

Я уверен, что такого, что было в матче Казахстан – Шотландия (3:0), не будет в матче с Россией. Я допускаю, что может быть неожиданный результат, к примеру, какие-нибудь сумасшедшие 0:0. Но это вряд ли. Я уверен, что сборная России должна эту встречу выигрывать», – сказал Арустамян.