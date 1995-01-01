Сборная России: «Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, сделаем все возможное»

посмотрел на группу - и запечалился...так с кем там играть-то, кроме Бельгии? Хотя не удивлюсь, если сольются в решающем стыковом..
Сборная России после поражения от сборной Бельгии (1:3) в матче первого тура отбора Евро-2020 выступила с обращением в социальных сетях.
«Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир!
Готовимся к Казахстану! Еще раз спасибо!» – передает пресс-служба национальной команды.
- За Бельгию отличились хавбеки Юри Тилеманс и дважды Эден Азар.
- Единственный мяч в составе россиян забил Денис Черышев.
- В следующем матче России сыграет с Казахстаном. Игра пройдет 24 марта в Астане.
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2019 г.