Сборная России: «Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, сделаем все возможное»

Сборная России после поражения от сборной Бельгии (1:3) в матче первого тура отбора Евро-2020 выступила с обращением в социальных сетях.

«Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир!

Готовимся к Казахстану! Еще раз спасибо!» – передает пресс-служба национальной команды.

За Бельгию отличились хавбеки Юри Тилеманс и дважды Эден Азар .

и дважды . Единственный мяч в составе россиян забил Денис Черышев .

. В следующем матче России сыграет с Казахстаном. Игра пройдет 24 марта в Астане.