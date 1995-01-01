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    Сборная России: «Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, сделаем все возможное»

    Сборная России после поражения от сборной Бельгии (1:3) в матче первого тура отбора Евро-2020 выступила с обращением в социальных сетях.

    «Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир!
    Готовимся к Казахстану! Еще раз спасибо!» – передает пресс-служба национальной команды.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии14
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      Рейтинг: +531

      ruded 10 минут назад

      посмотрел на группу - и запечалился...так с кем там играть-то, кроме Бельгии? Хотя не удивлюсь, если сольются в решающем стыковом..

      0
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      Рейтинг: +3717

      84aivengo 13 минут назад

      на фото жиркова ребенком обделили что ли ? ))

      0
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      Рейтинг: +531

      ruded > 84aivengo 10 минут назад

      он старый - дети его боятся

      0
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      Рейтинг: +2590

      Старикан 14 минут назад

      В переводе на простонародный: "Следующий матч мы сыграем ещё лучше, чем этот!" Ну-ну...

      0
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      Рейтинг: +60940

      zigbert 49 минут назад

      И начинать надо с казахов ,не откладывая в долгий ящик.

      4
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      Рейтинг: +859

      zabvo9406 56 минут назад

      В мое советское время, такого и на ум не могло придти!!!! Люди костьми ложились, что бы достойно выступить, а вы вчера, тужились в потугах , но так и не родили!!!!! Позорище гребаное!!!!

      4
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      Рейтинг: 0

      Zenit40k 1 час назад

      Я не понимаю, почему все ругают сборную, мне наоборот понравилась игра наших, да может моментов было немного, но это Бельгия у которой класс намного выше. Я считаю что с такой игрой мы выйдем из группы, до ЧМ играли намного хуже, тут видна команда

      0
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      Рейтинг: +2590

      Старикан > Zenit40k 13 минут назад

      О-о-о-о, да тебе надо работать в тренерском штабе сборной, либо прессекретарём))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +803

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 1 час назад

      Сделаем все возможное и не выйдем из группы!!!)))

      2
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      Рейтинг: +29678

      Полная Канистра 1 час назад

      господи да играйте уже наконец то чё там всё впереди да впереди кого? чего? и когда?

      2
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      Рейтинг: +177

      ЗЖМ 1 час назад

      Ребят, извините. но вчера вы были лошары...

      1
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      Рейтинг: +549

      geroin161 1 час назад

      Усы надежды приведут нас к Чемпионству. Дай Бог у Сан Марино выиграть))))

      2
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