Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «У нас получалось то, что мы не хотели делать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от команды Бельгии (1:3, отбор Евро-2020).

    – Давайте в первую очередь будем концентрироваться на своих, на своей команде. То, что мы не хотели делать, то у нас получалось. И первый гол был забит при быстрой атаке, и второй гол, и третий – в середине перехват и быстрый выход.

    Ну они это умеют делать. Мы хорошо их изучили и в позиционных атаках у них, хотя класс игроков позволяет играть, немного голов. А вот когда быстрые выходы, это их козырь. Понятно, мы же не можем все время сзади находиться, мы тоже хотим атаковать.

    И когда вот эти необоснованные потери случались, они быстро контратаковали. Фактически все голы так и пришли.

    – Что получилось из того, что хотели? Например, прессинг Дзюбы, который привел к голу.

    – Мы это тренировали, у нас была всего одна тактическая тренировка за то время, что мы вместе. Практически никаких тренировок не было, кроме восстановления.

    Вот опять же, независимо от счета, надо без эмоций все проанализировать, потому что были и хорошие моменты, и розыгрыши мяча, и нюансы, которые мы учитывали. Как говорится, главное – результат, а его сегодня нет.

    – Были и не очень хорошие моменты: повреждение Далера Кузяева, удаление Александра Головина.

    – Думал, вы об этом не скажете, но раз заговорили... Понятно, во-первых, вынужденная замена – определенный план у нас был вообще по-другому игру строить. Замена есть замена вынужденная.

    Ну и Головин... Честно говоря, не видел момента до конца, поэтому не могу ничего сказать. Если судья такое решение принял, значит, наш футболист позволил себе лишнего. Пока я с ним на эту тему не разговаривал, потому что все горячо, не хотелось бы эту тему поднимать.

    – Чалов и Смолов сыграли. Вы такую пару наигрывали на тренировках?

    – Вот как на духу говорю – не особо много, но игра, 2:1 счет, и мы хотели... Все-таки сложно у них мяч отбирать, когда Артем [Дзюба] набегался, и когда мяч был у соперника, и нам надо было его как-то возвращать. В атаке бы он помог, а в отборе нет.

    А так и Федя вышел, вернее, оба Феди вышли. Понятно, с листа любому футболисту тяжело играть. Ну Чалова с почином и Ахметова, а Федя [Смолов] в хорошем состоянии пришел, посмотрим, как через пару дней будет.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:32
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +856

      Вот оно чё Михалыч 23 минуты назад

      У нас получалось то, что мы не хотели делать==============Пипец.Ну у Черчесова афоризмы прям как у Черномырдина. Хотели как лучше, но получилось как всегда.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2061

      AtticusFinch > Вот оно чё Михалыч 10 минут назад

      Ты опять тут?))У вас там что на Украине до сих пор празднуют победу Бельгии?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan 24 минуты назад

      ГЕНИАЛЬНО СКАЗАНО, Салатыч!
      «У нас получалось то, что мы не хотели делать»
      Надо запомнить! Очень поможет руководителю отдавать приказы подчинённым в стиле: "...пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что... НО ЫБСТРО!"
      Лчше было только у легендарного Черномырдина: "НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО... И ВОТ - ОПЯТЬ!")))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2129

      мы_не_рабы 25 минут назад

      Так что же вы хотели делать? Понятно, что разобрали атаки бельгийцев и пытались не давать быстрых атак на скорости. Правда, из этого ничего не получилось. А вот как пыталась атаковать наша сборная? Кроме выноса на Дзюбинью ничего и не было. Даже когда вроде бы уходили в отрыв, просто не знали что делать дальше с мячом! Так что же вы хотели делать, товарищ физрук?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +856

      Вот оно чё Михалыч 28 минут назад

      Ну чо , качели пошли в обратную сторону.Стас уже не космос, он снова физрук и чабан ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2129

      мы_не_рабы > Вот оно чё Михалыч 21 минуту назад

      А кто его считал космосом кроме футбольных функционеров и болельщиков ЧМ 2018? По мне как он был физруком, так им и остался!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +856

      Вот оно чё Михалыч > мы_не_рабы 15 минут назад

      и болельщиков ЧМ 2018?============Дык тута все были болельщиками ЧМ 2018.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      Vistavas 30 минут назад

      Щас Казахи вас ещё бабахнут как Шотландцев, и сборная раиси вернет свой титул донышка )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77067
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru