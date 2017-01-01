Черчесов – о поражении от Бельгии: «У нас получалось то, что мы не хотели делать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от команды Бельгии (1:3, отбор Евро-2020).

– Давайте в первую очередь будем концентрироваться на своих, на своей команде. То, что мы не хотели делать, то у нас получалось. И первый гол был забит при быстрой атаке, и второй гол, и третий – в середине перехват и быстрый выход.

Ну они это умеют делать. Мы хорошо их изучили и в позиционных атаках у них, хотя класс игроков позволяет играть, немного голов. А вот когда быстрые выходы, это их козырь. Понятно, мы же не можем все время сзади находиться, мы тоже хотим атаковать.

И когда вот эти необоснованные потери случались, они быстро контратаковали. Фактически все голы так и пришли.

– Что получилось из того, что хотели? Например, прессинг Дзюбы, который привел к голу.

– Мы это тренировали, у нас была всего одна тактическая тренировка за то время, что мы вместе. Практически никаких тренировок не было, кроме восстановления.

Вот опять же, независимо от счета, надо без эмоций все проанализировать, потому что были и хорошие моменты, и розыгрыши мяча, и нюансы, которые мы учитывали. Как говорится, главное – результат, а его сегодня нет.

– Были и не очень хорошие моменты: повреждение Далера Кузяева, удаление Александра Головина.

– Думал, вы об этом не скажете, но раз заговорили... Понятно, во-первых, вынужденная замена – определенный план у нас был вообще по-другому игру строить. Замена есть замена вынужденная.

Ну и Головин... Честно говоря, не видел момента до конца, поэтому не могу ничего сказать. Если судья такое решение принял, значит, наш футболист позволил себе лишнего. Пока я с ним на эту тему не разговаривал, потому что все горячо, не хотелось бы эту тему поднимать.

– Чалов и Смолов сыграли. Вы такую пару наигрывали на тренировках?

– Вот как на духу говорю – не особо много, но игра, 2:1 счет, и мы хотели... Все-таки сложно у них мяч отбирать, когда Артем [Дзюба] набегался, и когда мяч был у соперника, и нам надо было его как-то возвращать. В атаке бы он помог, а в отборе нет.

А так и Федя вышел, вернее, оба Феди вышли. Понятно, с листа любому футболисту тяжело играть. Ну Чалова с почином и Ахметова, а Федя [Смолов] в хорошем состоянии пришел, посмотрим, как через пару дней будет.