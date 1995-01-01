Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Дебютант сборной Ахметов: «Нужно стремиться играть на уровне Бельгии»

    Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов подвел итог поражению от сборной Бельгии (1:3) в матче отбора на Евро-2020.

    – Одна из лучших команд мира, так что... Конечно, уровень виден, и надо стремиться играть на таком уровне и не допускать простых ошибок, за что нас и наказали.

    – Второй тайм начали хорошо, было ли указание играть повыше?

    – Да, было задание такое, контролировать мяч, идти в прессинг, не давать поднимать голову. Были куски хорошие, были не очень.

    – Вы неоднократно сталкивались с Азаром и выигрывали борьбу.

    – Конечно, это большой игрок, против него тяжело играть. Играет на больших скоростях, за ним тяжело успеть.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:09
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan 40 минут назад

      «Нужно стремиться играть на уровне Бельгии» (дебютант сборной Ахметов)
      "Экономика должна быть экономной" (Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев)
      "Мы создадим 25 миллионов рабочих мест" (Незаменимый президент)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1449

      Черкизовский Кот > ivan-football-fan 22 минуты назад

      В Казахстане ушёл незаменимый президент, так сборная на кураже разнесла сборную Шотландии. Вот бы пыня ушёл на покой - глядишь, выйдем на Евро!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +985

      exreporter 45 минут назад

      Молодец, Ильзат. Не сразу. Но все получится. Или хотя бы что-то. Взгляд в глазах правильный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2129

      мы_не_рабы 53 минуты назад

      Что бы играть на уровне Бельгии, надо валить из этого чемпионата пешеходов и играть в топовых чемпионатах. Правда там другие зарплаты, и требования повыше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan > мы_не_рабы 44 минуты назад

      ВОТ!)))+

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77067
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru