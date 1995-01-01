Дебютант сборной Ахметов: «Нужно стремиться играть на уровне Бельгии»

«Нужно стремиться играть на уровне Бельгии» (дебютант сборной Ахметов)
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Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов подвел итог поражению от сборной Бельгии (1:3) в матче отбора на Евро-2020.
– Одна из лучших команд мира, так что... Конечно, уровень виден, и надо стремиться играть на таком уровне и не допускать простых ошибок, за что нас и наказали.
– Второй тайм начали хорошо, было ли указание играть повыше?
– Да, было задание такое, контролировать мяч, идти в прессинг, не давать поднимать голову. Были куски хорошие, были не очень.
– Вы неоднократно сталкивались с Азаром и выигрывали борьбу.
– Конечно, это большой игрок, против него тяжело играть. Играет на больших скоростях, за ним тяжело успеть.
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