Дебютант сборной Ахметов: «Нужно стремиться играть на уровне Бельгии»

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов подвел итог поражению от сборной Бельгии (1:3) в матче отбора на Евро-2020.

– Одна из лучших команд мира, так что... Конечно, уровень виден, и надо стремиться играть на таком уровне и не допускать простых ошибок, за что нас и наказали.

– Второй тайм начали хорошо, было ли указание играть повыше?

– Да, было задание такое, контролировать мяч, идти в прессинг, не давать поднимать голову. Были куски хорошие, были не очень.

– Вы неоднократно сталкивались с Азаром и выигрывали борьбу.

– Конечно, это большой игрок, против него тяжело играть. Играет на больших скоростях, за ним тяжело успеть.