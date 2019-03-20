Черчесов – Дзюбе: «Ты в сборную случайно не по блату попал?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос по поводу высказывания в его адрес комментатора Василия Уткина.

Ранее Уткин заявил, что специалист может быть причастен к тому, что некоторые молодые футболисты в последнее время стали сотрудничать с агентом Аланом Агузаровым, который давно ведет дела Черчесова.

«Я об этом реально не знаю, я только заголовки всегда читаю. Что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут и пишут. Пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, тогда спокойно отвечу. На сегодняшний день не читал и не смотрел. Говорю, как есть.

Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал, а он вот рядом сидит. То Габулов мой родственник и поэтому в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал – тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?» – сказал Черчесов.

«Артем, ты в сборную случайно не по блату попал?» – обратился тренер к нападающему Артему Дзюбе, который сидел рядом с ним на пресс-конференции перед отборочным матчем к Евро-2020 с Бельгией.

«По блату? Нет», – ответил форвард.

«Ладно, давайте спокойно это все. У вас своя задача, у нас – своя. Как-то даже иногда не знаешь, что сказать», – добавил Черчесов.