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    Черчесов – Дзюбе: «Ты в сборную случайно не по блату попал?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос по поводу высказывания в его адрес комментатора Василия Уткина.

    Ранее Уткин заявил, что специалист может быть причастен к тому, что некоторые молодые футболисты в последнее время стали сотрудничать с агентом Аланом Агузаровым, который давно ведет дела Черчесова.

    «Я об этом реально не знаю, я только заголовки всегда читаю. Что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут и пишут. Пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, тогда спокойно отвечу. На сегодняшний день не читал и не смотрел. Говорю, как есть.

    Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал, а он вот рядом сидит. То Габулов мой родственник и поэтому в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал – тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?» – сказал Черчесов.

    «Артем, ты в сборную случайно не по блату попал?» – обратился тренер к нападающему Артему Дзюбе, который сидел рядом с ним на пресс-конференции перед отборочным матчем к Евро-2020 с Бельгией.

    «По блату? Нет», – ответил форвард.

    «Ладно, давайте спокойно это все. У вас своя задача, у нас – своя. Как-то даже иногда не знаешь, что сказать», – добавил Черчесов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +345

      El_Chori 16 минут назад

      Кек)

      0
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      Рейтинг: +1912

      САДЫЧОК 29 минут назад

      Тут не блат ! Тут уже групповуха !

      0
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      Рейтинг: +219

      Vistavas 34 минуты назад

      Тренеришка из ряда вон, как и деревяха Дзюбик. Один честь отдал, второй честь принял. Футбол у обоих параша...

      0
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      Рейтинг: +988

      richi > Vistavas 25 минут назад

      Тренеришка-это почетное звание. Тенеришки по 3 раза уефа выигрывают, а не чемпионат Польши.

      2
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      Рейтинг: +11751

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Дзюба в сборную попал благодаря твоей ссыкливости***.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2022

      AtticusFinch 52 минуты назад

      Это ты Стасик в сборную по блату попал видимо...учитывая твои спортивные достижения-по очень огромному блату!

      1
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      Рейтинг: +802

      Axe111 59 минут назад

      Распустить всю эту шайку во главе с физруком

      3
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      Рейтинг: +102

      99-й 1 час назад

      Да у тя там пол состава по блату еслии не больше))

      2
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      Рейтинг: +5022

      silver29 1 час назад

      Дзюба-Черчесову: "Ты кто такой ?"

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      Рейтинг: +988

      richi > silver29 32 минуты назад

      А ведь и возразить не чем.

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      Рейтинг: +1161

      Snek 1 час назад

      Ну а как ещё могут объяснить совсем нелогичные вызовы в сборные совсем сомнительных игроков?

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