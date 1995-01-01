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    Ари – о словах Погребняка: «Грустно осознавать, что такие люди еще остались»

    Форвард «Краснодара» и сборной России Ари, натурализованный бразилец, прокомментировал слова экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, высказавшего, что темнокожим игрокам нет места в российской национальной команде.

    «Я не стал бы комментироваться ситуацию, потому что он (Павел Погребняк – прим.) не достоин внимания. Мне грустно осознавать, что такие люди еще остались. Моя цель – продолжать защищать цвета сборной России.

    Судя по тому, что я слышал от других футболистов, Погребняк – негодяй, раз говорит такое. Я страдал от расизма в России, как и другие темнокожие игроки, которые играли здесь, например, Роберто Карлос, Халк и Это'о, но это было несколько лет назад, сейчас же мы такого больше не видим. Наверное, в Санкт-Петербурге с этим куда больше проблем.

    В России я чувствую себя, как дома. Я живу здесь уже десять лет, у меня здесь есть дочь, много друзей, и в будущем я хочу здесь остаться.

    Партнеры по команде всегда относились ко мне тепло, без исключения. Игроки сборной очень уважают меня за мой опыт выступлений в России, поэтому я даже не беспокоюсь о такой ситуации. Все мои партнеры знают, что я всегда выкладываюсь и в клубе, и в сборной, и ценят это», – рассказал Ари бразильскому телевидению.

    • Нападающий выступает в РПЛ с 2010 года.
    • 26 июля 2018 года Ари получил российский паспорт.

    Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов про темнокожего Ари

    Источник: ESPN Brazil

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии38
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      Рейтинг: +36

      Шелкопёр 2 часа назад

      Впереди Пашки судьба Адамова, в сборную птицефабрики его возьмут

      0
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      Рейтинг: +12221

      shinnik 4 часа назад

      Лучше бы проигнорил..
      И при чём здесь Питер.?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60483

      zigbert 7 часов назад

      Его мысли понятны -Погребняк стучится в сборную.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2413

      Добрый Бобер 8 часов назад

      Погребняк, конечно, еще тот гондольер, но ничего такого не сказал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      vavilon69 9 часов назад

      а что ж Погребняк не вспомнил про сборную Франции- когда только БАРТЕЗ был светлее других ? И вообще только воспалённый ум мог об этом подумать.

      1
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      Рейтинг: +8261

      slavutiq70 9 часов назад

      Играйте парни ,,,,доказывайте и не кто не будет приглашать иностранцев,,,,,А только по кабакам и ночным клубам,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3045

      ЮНик 10 часов назад

      Пока ты на виду Ари, ты не поймешь, что такое на низовом уровне нацизм, расизм и фашизм. Мы хорошие, в натуре, блин, всех любим... Но...

      4
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      Рейтинг: +263

      fhnv 10 часов назад

      да не обращай внимания. Погребняк как инцефалитный клещ....он только языком трепать и может.Помню немало сил потребовалось Динамо от него избавиться.

      2
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      Рейтинг: +94

      Звезда запаса 10 часов назад

      Сборная России дает шанс всем: и неграм, и хохлам.

      0
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      Рейтинг: +3589

      GoldPlayFIFARus9 10 часов назад

      Таких людей больше 70% в России, у кого есть мозги. За сборную должны играть только люди родившиеся здесь, в России,а не те, кому раздают паспорта налево и направо. Иначе это уже не сборная, а не до клубы какие-то

      6
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