Ари – о словах Погребняка: «Грустно осознавать, что такие люди еще остались»

Форвард «Краснодара» и сборной России Ари, натурализованный бразилец, прокомментировал слова экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, высказавшего, что темнокожим игрокам нет места в российской национальной команде.

«Я не стал бы комментироваться ситуацию, потому что он (Павел Погребняк – прим.) не достоин внимания. Мне грустно осознавать, что такие люди еще остались. Моя цель – продолжать защищать цвета сборной России.

Судя по тому, что я слышал от других футболистов, Погребняк – негодяй, раз говорит такое. Я страдал от расизма в России, как и другие темнокожие игроки, которые играли здесь, например, Роберто Карлос, Халк и Это'о, но это было несколько лет назад, сейчас же мы такого больше не видим. Наверное, в Санкт-Петербурге с этим куда больше проблем.

В России я чувствую себя, как дома. Я живу здесь уже десять лет, у меня здесь есть дочь, много друзей, и в будущем я хочу здесь остаться.

Партнеры по команде всегда относились ко мне тепло, без исключения. Игроки сборной очень уважают меня за мой опыт выступлений в России, поэтому я даже не беспокоюсь о такой ситуации. Все мои партнеры знают, что я всегда выкладываюсь и в клубе, и в сборной, и ценят это», – рассказал Ари бразильскому телевидению.

Нападающий выступает в РПЛ с 2010 года.

26 июля 2018 года Ари получил российский паспорт.

Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов про темнокожего Ари