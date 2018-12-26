Энрике огласил заявку сборной Испании на матчи с Норвегией и Мальтой. В составе три дебютанта

Стала известна заявка сборной Испании на отборочные матчи к Евро-2020 против Норвегии и Мальты.

Тренерский штаб команды во главе с Луисом Энрике вызвал 23 футболиста. Среди них три дебютанта – Фабиан Руис («Наполи»), Серхио Каналес («Бетис») и Хайме Мата («Хетафе»).

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Бетис»);

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ»), Марио Эрмосо («Эспаньол»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Серхио Рамос («Реал»), Серхи Гомес («Севилья»);

Полузащитники: Хесус Навас («Севилья»), Серхи Роберто, Серхио Бускетс (оба – «Барселона»), Родри Эрнандес («Атлетико»), Дани Себальос («Реал»), Фабиан Руис («Наполи»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Серхио Каналес («Бетис»), Икер Муниаин («Атлетик»);

Нападающие: Марко Асенсио («Реал»), Родриго («Валенсия»), Альваро Мората («Атлетико»), Хайме Мата («Хетафе»).