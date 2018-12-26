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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Энрике огласил заявку сборной Испании на матчи с Норвегией и Мальтой. В составе три дебютанта

    Стала известна заявка сборной Испании на отборочные матчи к Евро-2020 против Норвегии и Мальты.

    Тренерский штаб команды во главе с Луисом Энрике вызвал 23 футболиста. Среди них три дебютанта – Фабиан Руис («Наполи»), Серхио Каналес («Бетис») и Хайме Мата («Хетафе»).

    Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Бетис»);

    Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ»), Марио Эрмосо («Эспаньол»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Серхио Рамос («Реал»), Серхи Гомес («Севилья»);

    Полузащитники: Хесус Навас («Севилья»), Серхи Роберто, Серхио Бускетс (оба – «Барселона»), Родри Эрнандес («Атлетико»), Дани Себальос («Реал»), Фабиан Руис («Наполи»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Серхио Каналес («Бетис»), Икер Муниаин («Атлетик»);

    Нападающие: Марко Асенсио («Реал»), Родриго («Валенсия»), Альваро Мората («Атлетико»), Хайме Мата («Хетафе»).

    • Сборная Испании сыграет с Норвегией 23 марта, а с Мальтой – 26 марта.

    Источник: Официальный твиттер сборной Испании

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2502

      zatonn 6 часов назад

      Насчёт Пако Алькасера несправедливо. Столько голов он наколотил в Бундеслиге, в сборной Испании, считаю, быть достоин

      0
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      Рейтинг: +1416

      Черкизовский Кот 7 часов назад

      Муньяин сыграл единственный матч за сборную аж 7 лет назад! Необычное возвращение капитана Атлетика.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5685

      Cules2013 7 часов назад

      Каналес, если бы не травмы и тяжёлое развитие карьеры, уже давно бы дебютировал за сборную. Всё-таки дождался.
      Альба что, помирился с Энрике?)

      По причине ТРАВМ и прочих проблем не будет: Дани Карвахаль, Яго Аспас, Иско, Коке, Сауль Ньигес, Диего Коста и Диего Льоренте.

      Бомбардир, научись писать новости целиком)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2502

      zatonn 9 часов назад

      В продолжение первым двум комментариям, Тьяго Алькантара?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      x-x-x-x-x 10 часов назад

      Иско, Начо,Карвахаль?

      -1
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      Рейтинг: +41

      Antoshka2015 > x-x-x-x-x 7 часов назад

      Иско без практики,брать его чтобы на лавке сидеть только

      1
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      Рейтинг: +43

      Факус 10 часов назад

      Сауль, Коке, Алькасер, Пике?

      -1
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      Рейтинг: +385

      de bruyne > Факус 8 часов назад

      Пике завершил карьеру еще прошлом году

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