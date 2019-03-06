Куман вызвал Промеса на матчи с Белоруссией и Германией

ЛЧ (продолжение).......
12.03 23:00 Ювентус - Атлетико М 2-0
12.03 23:00 Манчестер Сити - Шальке 04 3-0
13.03 23:00 Бавария - Ливерпуль 2-1
13.03 23:00 Барселона - Лион 3-0
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман назвал фамилии футболистов, вызванных на отборочные матчи к Евро-2020 с Белоруссией и Германией.
В список из 30-ти игроков вошел полузащитник «Севильи» Квинси Промес.
В 2018 году экс-хавбек «Спартака» провел за национальную команду девять игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Голландцы встретятся с Белоруссией 21 марта, с немцами – 24-го.