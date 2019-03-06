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    Куман вызвал Промеса на матчи с Белоруссией и Германией

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман назвал фамилии футболистов, вызванных на отборочные матчи к Евро-2020 с Белоруссией и Германией.

    В список из 30-ти игроков вошел полузащитник «Севильи» Квинси Промес.

    В 2018 году экс-хавбек «Спартака» провел за национальную команду девять игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Голландцы встретятся с Белоруссией 21 марта, с немцами – 24-го.

    Источник: Официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии

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    06.03.2019 16:51
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 11 марта 2019, 22:23

      ЛЧ (продолжение).......
      12.03 23:00 Ювентус - Атлетико М 2-0
      12.03 23:00 Манчестер Сити - Шальке 04 3-0
      13.03 23:00 Бавария - Ливерпуль 2-1
      13.03 23:00 Барселона - Лион 3-0

      1
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > ВетеR 11 марта 2019, 22:31

      ЛЕ
      14.03 20:55 Динамо К - Челси 1:1
      14.03 20:55 Зальцбург - Наполи 2:1
      14.03 20:55 Краснодар - Валенсия 0:1
      14.03 23:00 Арсенал - Ренн 2:0
      14.03 23:00 Бенфика - Динамо З 2:0
      14.03 23:00 Вильярреал - Зенит 1:1
      14.03 23:00 Интер - Айнтрахт Ф 1:0
      14.03 23:00 Славия Пр - Севилья 1:2

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 марта 2019, 19:51

      Завтра в записи досмотрю.
      Всем пока.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 10 марта 2019, 21:35

      Пока, Серёга, спокойной ночи.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 10 марта 2019, 21:41

      Смотрел Арсенал-МЮ тоже и моменты были и скорости в этом матче, но проливной дождь подпортил игру. А то бы ещё зрелищней была игра. Там интрига за 3-4 место закручивается круто.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 10 марта 2019, 21:49

      Бывает, что непруха и ничего не сделать. Но Марсьяль вернулся и уже будет набирать игровой кондиции в дальнейших матчах.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 марта 2019, 19:04

      Смотрим футбольный матч Спартак- Динамо
      Не переполнен стадион..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 марта 2019, 18:55

      Гена, блин, :" Футбол -- это борьба". Футбол это игра, где думают и мыслят по -футбольному, проявляя игровой интеллект. Комбинируют, делают обостряющие пасы вперёд, сами бегают и прессингуют соперника. А тут пешком ходят и пасы назад вратарю буцкают. Несколько раз чуть не привезли гол в свои ворота, возясь с мячом у своей штрафной. Не игра, а валидол...

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      Рубик Докоян > Сварожич 10 марта 2019, 19:04

      Я уже смотрю. Наверняка такой мутаты не будет. И никакого просвета по игре у Зенита.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 марта 2019, 18:29

      Сине-бело-голубое порно..
      если бы не приобретения зимой.. размазали бы нас..
      Да нАс Рать.

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      shinnik > Сварожич 10 марта 2019, 18:55

      Не знаю,Толь..
      настроение боевое и г.анистое.
      Пойду на ветку г.ном кину.)
      хочу минусов.давно не ощущал за щекой...)

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      shinnik 10 марта 2019, 16:59

      какой смешной этот клуб в синей форме....(

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      Рубик Докоян > shinnik 10 марта 2019, 17:29

      Не игра, а ходьба с мячом. Такой футбол нам не нужен !

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      Рубик Докоян 10 марта 2019, 16:19

      Вчера начали тур результативно, а сегодня в Ростове на табло одни нули. Никто никого не хотел обижать... )))

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      zigbert > Рубик Докоян 10 марта 2019, 16:42

      Команды с хорошо поставленной обороной. Ну и Левашов играл мастерски.

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      афоня72 10 марта 2019, 15:54

      Я ху*ею, родная Сибирь мне опять преподнесла сюрприз!
      На пятой добавленной минуте пропустила .
      Химки дома все же сравняли сделав мне нужный результат в батле (но не нужный априоре) 1-1!!

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      zigbert > афоня72 10 марта 2019, 16:08

      Сереж привет! Что там у тебя за матчи?

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      афоня72 > zigbert 10 марта 2019, 16:11

      Да это не здесь..вы ФНЛ зассали, а я как видишь пру, хоть и в нерадость...

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      zigbert > афоня72 10 марта 2019, 16:29

      ФНЛ Сереж не наш уровень ,давай работать более масштабно.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 10 марта 2019, 16:35

      Я про тоже Саша не ВАШ, а мой!

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      zigbert > афоня72 10 марта 2019, 16:40

      Там наверное у тебя все не серьезно ,поверхностно. Как разминка перед ответственным матчем.

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      zigbert 10 марта 2019, 15:16

      Добрый день всем! С последним днем Масленицы! С Прощеным воскресеньем!

      Прошу прощения у всех кому принес неприятности.

      Родились в этот день.
      1845г.Александр 3. российский император.
      1921г. Владимир Дёмин. футболист Динамо М 5й Ч СССР.
      1926г. Александр Зацепин. композитор.
      1927г. Юпп Дерваль. немецкий тренер сборной, ЧЕ 1980г сер. приз. ЧМ 1982г.
      1936г. Зепп Блаттер. швейцарский функционер ,президент ФИФА.
      1946г. Владимир Гостюхин. актер.
      1957г. Усама Бен Ладен. террорист №1.
      1983г. Самуэль Это О. камерунский футболист.
      1986г. Сергей Широков. хоккеист СКА Сп. ОЧ 2018г. 2й ЧМ.
      1987г. Туукка Раск. финский хоккейный вратарь, ЧМ 2011г.

      1906г. Во Франции в результате взрыва на шахте погиб 1060 шахтер.
      1910г. В Китае запрещено рабство.
      1935г. Основан город Нарьян Мар.
      1967г. В Мексике у одной из мам родилось 8 близнецов.
      1975г. Трагедия во дворце спорта "Сокольники" ,когда после матча юношеских команд СССР и Канады ,в образовавшейся на выходе пробке погиб 21 человек.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 марта 2019, 16:17

      Приветствую, Саша ! И тебя со всеми нынешними праздниками, здоровья всем и хорошего настроения. Спасибо за подборку тех кто отмечает Днюху сегодня.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 10 марта 2019, 16:33

      Привет Олег! Спасибо за твою ,как всегда интересную подборку. Просто умора.

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 10 марта 2019, 12:59

      Сегодня Прощеное Воскресенье, прошу простить ,если кого обидел словом или деянием !

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > ВетеR 10 марта 2019, 14:30

      Бог простит,и Мы прощаем.
      И ты нас прости...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > ВетеR 10 марта 2019, 15:17

      Бог простит Максим.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 10 марта 2019, 16:14

      Всех приветствую, коллеги. Прошу прощение, если кого обидел ненароком.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 10 марта 2019, 16:36

      Бог простит Олег.

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