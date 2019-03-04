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    Влашич получил вызов в сборную Хорватии на матчи с Азербайджаном и Венгрией

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал состав на матчи первого и второго тура отборочного этапа к Евро-2020.

    В заявку на игры с Азербайджаном (21 марта) и Венгрией (27 марта) вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

    В 2018 году 21-летний футболист провел за национальную команду две встречи в Лиге наций против Испании (3:2) и Англии (1:2). В игре против британцев он отметился голевым пасом.

    • Всего в активе Влашича четыре матча за сборную Хорватии.
    • В текущем сезоне хавбек принял участие в 21-й игре за ЦСКА, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер Хорватского футбольного союза

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    04.03.2019 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 11:34

      Игрок мощный ,тренер сборной его заметил.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2019, 19:54

      рад за такую признательность..... приятно,что Московский ЦСКА делегировал этого парнишку...

      2
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