Влашич получил вызов в сборную Хорватии на матчи с Азербайджаном и Венгрией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал состав на матчи первого и второго тура отборочного этапа к Евро-2020.

В заявку на игры с Азербайджаном (21 марта) и Венгрией (27 марта) вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В 2018 году 21-летний футболист провел за национальную команду две встречи в Лиге наций против Испании (3:2) и Англии (1:2). В игре против британцев он отметился голевым пасом.