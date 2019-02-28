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    Ещенко может сыграть уже в этом сезоне, Ребров будет восстанавливаться три месяца

    «Спартак» опубликовал сообщение о состоянии здоровья защитника Андрея Ещенко и голкипера Артема Реброва.

    В декабре прошлого года игрок обороны получил разрыв крестообразных связок, а вратарь в январе травмировал плечевой сустав. Оба футболиста перенесли операции.

    По информации официального сайта, Реброву на восстановление понадобится не менее трех месяцев. Реабилитация Ещенко проходит с опережением первоначальных прогнозов: защитник может вернуться на поле уже в этом сезоне.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    28.02.2019 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 февраля 2019, 14:13

      бизнесмены хреновы.... ногомячисты...

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