Ещенко может сыграть уже в этом сезоне, Ребров будет восстанавливаться три месяца

«Спартак» опубликовал сообщение о состоянии здоровья защитника Андрея Ещенко и голкипера Артема Реброва.

В декабре прошлого года игрок обороны получил разрыв крестообразных связок, а вратарь в январе травмировал плечевой сустав. Оба футболиста перенесли операции.

По информации официального сайта, Реброву на восстановление понадобится не менее трех месяцев. Реабилитация Ещенко проходит с опережением первоначальных прогнозов: защитник может вернуться на поле уже в этом сезоне.