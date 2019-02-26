Федун: «Неинтересно сидеть и «светить» лицом. Хочу реализовать несколько вещей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, с какими целями вошел в исполком РФС.

– Когда в апреле 2014 года вас не избрали в исполком РФС, вы сказали, что этот орган не имеет никакого значения и не представляет для вас интереса. Теперь сами захотели вернуться или сделали это по чьей-то просьбе?

– Во-первых, меня попросили. Попросил Сергей Геннадьевич Прядкин (президент РФПЛ, вице-президент РФС). А во-вторых, есть несколько вещей, которые я хочу реализовать, находясь в исполкоме организации. Неинтересно просто сидеть и «светить» лицом. Я их уже озвучивал, когда формулировал свое видение необходимых реформ в российском футболе. В первую очередь это связано с развитием детского футбола.

Леонид Федун владеет клубом с 2003 года.

«Спартак» в РПЛ идет четвертым, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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