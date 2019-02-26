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    Федун: «Неинтересно сидеть и «светить» лицом. Хочу реализовать несколько вещей»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, с какими целями вошел в исполком РФС.

    – Когда в апреле 2014 года вас не избрали в исполком РФС, вы сказали, что этот орган не имеет никакого значения и не представляет для вас интереса. Теперь сами захотели вернуться или сделали это по чьей-то просьбе?

    – Во-первых, меня попросили. Попросил Сергей Геннадьевич Прядкин (президент РФПЛ, вице-президент РФС). А во-вторых, есть несколько вещей, которые я хочу реализовать, находясь в исполкоме организации. Неинтересно просто сидеть и «светить» лицом. Я их уже озвучивал, когда формулировал свое видение необходимых реформ в российском футболе. В первую очередь это связано с развитием детского футбола.

    • Леонид Федун владеет клубом с 2003 года.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Федун: «Мы знаем, кто проплатил акции против Измайлова и Родионова»

    Источник: «Известия»

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    26.02.2019 07:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 27 февраля 2019, 14:09

      Почему все знают, как улучшить дела в футболе, а на деле не получается? Деньги есть, желание есть, знания есть, а результат нулевой.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:20

      Для нас прежде всего важно состояние дел в Спартаке.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > zigbert 26 февраля 2019, 23:25

      так развитие детского футбола и реформы Федуна разве не помогут Спартаку?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 26 февраля 2019, 16:09

      Мерзкая газетенка....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 15:42

      Сдаётся, намылился возглавить проект по возвращению пива на стадионы. Опять ему не до Спартака. Не хватает его на тех плакатах, что развесили по Москве фаны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 февраля 2019, 14:06

      У него в доме пожар, а он общероссийские проблемы решать вздумал.
      Чудны дела твои господи.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 13:32

      чёт сомнительно всё это ? где это видано ?обычно евреи никогда рукава не засучивали чтобы потеть и пахать а вот кто то за них бы это сделал это да

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 12:30

      Интересная отговорка)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 февраля 2019, 12:28

      Да какие реформы,,,,сначала бы в клубе навёл порядок,,,,а то в своём огороде чёрт знает творится а он о реформах,,,,

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 26 февраля 2019, 09:55

      Кипучедеятельный Федун не хочет засветиться. Надо маску искать.

      6
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      Рейтинг: +451

      frizom > владимир миронов 27 февраля 2019, 12:07

      ду он же не так давно представял идеи по улучшению российского футбола. Вот теперь сможет реализовывать их.

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      Рейтинг: +748

      99-й 26 февраля 2019, 09:53

      Федун солнцеликий либо? че у него лицо то светицо)))

      3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > 99-й 26 февраля 2019, 14:17

      Он сказал, что ему неинтересно светить лицом, значит он того... солнцеликий. Типа как у Маяковского ("светить и никаких гвоздей - вот лозунг мой и солнца"). Только Маяковский не позволял себе никаких "неинтересно". Сидел и светил. А этот (ну разве не гад?) может светить, но не хочет.

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