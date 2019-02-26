Федун: «Мы знаем, кто проплатил акции против Измайлова и Родионова»

Странная у Леонида логика- сначала решение финансовых проблем, которые есть у всех, кроме Зенита, а потом (если менеджмент их решит) увольнения.
Так на хрена менеджменту решать эти проблемы? Чтоб их потом уволили?
Они и не решают, а только усугубляют за счёт повышения градуса в противостоянии с болельщиками. Так это вечно будет продолжаться?
Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что акции болельщиков против руководства носят заказной характер. У функционера есть информация, кто их оплатил.
— Наиля Измайлова и Сергея Родионова критиковали за увольнение Массимо Карреры и трансферную политику…
— Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всe это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям.
Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед «Спартаком». Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители.
- Федун владеет клубом с 2003 года.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- Отставание от лидера РПЛ – шесть очков.
О проблемах «Спартака» осенью 2018-го мы записывали подкаст. Послушайте, если интересно:
Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.