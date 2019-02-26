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    Федун: «Мы знаем, кто проплатил акции против Измайлова и Родионова»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что акции болельщиков против руководства носят заказной характер. У функционера есть информация, кто их оплатил.

    — Наиля Измайлова и Сергея Родионова критиковали за увольнение Массимо Карреры и трансферную политику…

    — Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всe это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям.

    Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед «Спартаком». Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители.

    • Федун владеет клубом с 2003 года.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Отставание от лидера РПЛ – шесть очков.

    О проблемах «Спартака» осенью 2018-го мы записывали подкаст. Послушайте, если интересно:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: «Известия»

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    26.02.2019 01:13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 26 февраля 2019, 18:57

      Странная у Леонида логика- сначала решение финансовых проблем, которые есть у всех, кроме Зенита, а потом (если менеджмент их решит) увольнения.
      Так на хрена менеджменту решать эти проблемы? Чтоб их потом уволили?
      Они и не решают, а только усугубляют за счёт повышения градуса в противостоянии с болельщиками. Так это вечно будет продолжаться?

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 26 февраля 2019, 16:43

      Жираф большой, ему видней.. Только если не попадут в зону ЕК, может дождутся спартачи изменений, да и то гл.тр. снова сделают козлом отпущения и опять всё по новой.. Пока в состав ставят игроков(как бы они не старались) которые не могут пройти даже квалю Лиги Европы ничего не изменится( окажись на месте Краснодара Спартак, Баер бы размазал их крупно в гостях и дома-это не Шериф какой нить-красно белые даже Краснодару сейчас не конкурент)
      В этом году первые 2 места Зенит и Краснодар разыграют, Локо, ЦСКА и Спартак разыграют след. 3.. И то только потому, что в регионах бонально денег нет.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 26 февраля 2019, 15:33

      Леня расскажи как там Педро Роша)))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 15:18

      И кто же этот таинственный мистер "х?"

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > zigbert 26 февраля 2019, 19:02

      Федун конечно же имеет в виду Кафельникова, с которым он очень хорошо знаком еще по временам, когда играл в теннис на любительском уровне.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 февраля 2019, 15:11

      Вот же ски, а где мои пять монет??? Я то тоже против и Измайлова, и Родионова, и Федуна!!!

      3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 февраля 2019, 14:02

      Одни лозунги и ни какой конкретики.
      Я знаю кто редиска, но Вам не скажу.
      Обычный пустопорожний трёп.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 26 февраля 2019, 10:40

      " Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
      И не испортят нам обедни злые происки врагов.

      Это их худые черти мутят воду во пруду,
      Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году " )))

      6
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 26 февраля 2019, 09:53

      ...это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил...
      ...и кто же проплатил? поделись с болельщиками, сказал А, говори - Б, кто такая редиска - Миллер, Гинер, Галицкий?

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог > JTherry 26 февраля 2019, 15:14

      Аликперов?

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 26 февраля 2019, 09:35

      А то что покупается шлак за бешеные деньги, это не повод сомневаться в их преданности спартаку ))))))

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 09:12

      А я знаю, кто проплатил акцию против Кокорина и Мамаева. Это Гиннер!

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