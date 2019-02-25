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    Черчесов: «В случае невыхода «Зенита» в 1/8 финала ЛЕ попросили бы перенести его игру со «Спартаком» на день раньше»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что был готов попросить РПЛ перенести матч 20-го тура «Спартак»«Зенит» с 17-го на 16 марта, если бы петербуржцы не вышли в 1/8 финала Лиги Европы. По словам специалиста, в этом случае национальная команда получила бы дополнительный день на подготовку к отборочным встречам на Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

    «Мы подготовили письмо на случай, если бы «Зенит» не прошел «Фенербахче», чтобы игру чемпионата сдвинули с 17 марта на 16-е. Чтобы у нас было больше времени на подготовку к матчу с Бельгией.

    Почему только «Зенит»? Да, у «Краснодара» тоже может быть такая ситуация. Но «Зенит» играет со «Спартаком», а в этих двух командах больше кандидатов в сборную. Не хотелось напрягать лигу переносом двух матчей. Могут сдвинуть или нет, я не знаю. Но свою просьбу я выразил», – сказал Черчесов.

    Матч с Бельгией сборная России сыграет 21 марта, с Казахстаном – 24-го.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2019 14:49
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +238

      za logiku 25 февраля 2019, 20:06

      Фанаты зенита и прочие Хейтеры всего, что связано со Спартаком! ау!
      Туто-нибудь читать умеет?)))в случае НЕ выхода в 1/8 ЛЕ передвинуть хотели, а не в случае выхода.. .

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 февраля 2019, 18:07

      Зенит же вышел в 1/8, о чём вообще дискуссия?

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 25 февраля 2019, 18:06

      Эх, не повезло Стасику.)))
      Зенит возьми и выйди в 1/8. Что теперь со сборной будет, шеф?!?!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 25 февраля 2019, 18:04

      Просто игру нельзя на апрель перенести и не плясать выгадывая дни?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 февраля 2019, 17:42

      Я хоть и являюсь болельщиком Спартака,но такую идею Черчесова считаю в корне неправильной!Основные игроки Зенита будут уставшими после кубка и не смогут в полной мере сыграть против наших.А это не есть справедливо! Игры между нашими командами украшают чемпионат и подобные инициативы даже в угоду первой сборной просто неприемлимы!Пусть Стас находит другие возможности чтобы подготовить игроков к отборам на Евро.Тем более что состав практически неизменен на протяжении последних лет(за редким исключением) и проблем для сыгранности не должно быть.

      5
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 25 февраля 2019, 17:36

      Спартаковские корни )))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 25 февраля 2019, 17:28

      не вижу логики, если Зенит не пройдет то игру надо переносить... в смысле? даже если не пройдет играв любом случае состоится 14 марта, и ради 3-4 игроков весь состав Зенита колечить? федерация будет полным отстоем если согласится на данную просьбу. о сборной нужно было заботиться раньше и не ставить игру на 21 марта...

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 25 февраля 2019, 16:56

      Что-то не верится очень, что-бы специалист футбола мог такое предложить, хотя...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 16:50

      Сколько же ещё недообследованных в футболе крутится предлагая бредовые идеи...

      2
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 25 февраля 2019, 16:36

      На месте руководства Зенита, я бы вообще никого в сборную не отпускал после этого.
      То, что игроки будут еле живые этот слабоумный, конечно, не подумал. Мало того что это на чемпионскую гонку повлияет, так еще и игроки, которым КЛУБ платит зарплату получат высокий риск травм.
      Отстранять после подобного нужно.

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