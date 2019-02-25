Черчесов: «В случае невыхода «Зенита» в 1/8 финала ЛЕ попросили бы перенести его игру со «Спартаком» на день раньше»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что был готов попросить РПЛ перенести матч 20-го тура «Спартак» – «Зенит» с 17-го на 16 марта, если бы петербуржцы не вышли в 1/8 финала Лиги Европы. По словам специалиста, в этом случае национальная команда получила бы дополнительный день на подготовку к отборочным встречам на Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

«Мы подготовили письмо на случай, если бы «Зенит» не прошел «Фенербахче», чтобы игру чемпионата сдвинули с 17 марта на 16-е. Чтобы у нас было больше времени на подготовку к матчу с Бельгией.

Почему только «Зенит»? Да, у «Краснодара» тоже может быть такая ситуация. Но «Зенит» играет со «Спартаком», а в этих двух командах больше кандидатов в сборную. Не хотелось напрягать лигу переносом двух матчей. Могут сдвинуть или нет, я не знаю. Но свою просьбу я выразил», – сказал Черчесов.

Матч с Бельгией сборная России сыграет 21 марта, с Казахстаном – 24-го.