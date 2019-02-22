Главные новости дня. «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/8 ЛЕ, Дюков стал президентом РФС

Стали известны соперники «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы. Обоим клубам достались испанцы.
Дюков избран новым президентом РФС.
«Зенит» сменил президента – Медведев вместо Фурсенко.
ЦСКА приобрел игрока «Уфы».
Матч «Енисей» – «Ростов» перенесен в Сочи.
Матч «Арсенал» – ЦСКА перенесут из Тулы.
«Фратрия» объявила о бойкоте матча «Спартак» – «Краснодар».
«Челси» запрещено подписывать игроков в ближайшие два трансферных окна.
Азмун стал игроком недели по версии УЕФА.
Лаказетт не сыграет с «Ренном» в двух матчах ЛЕ из-за дисквалификации.