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    Главные новости дня. «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/8 ЛЕ, Дюков стал президентом РФС

    Стали известны соперники «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы. Обоим клубам достались испанцы.

    Дюков избран новым президентом РФС.

    «Зенит» сменил президента – Медведев вместо Фурсенко.

    ЦСКА приобрел игрока «Уфы».

    Матч «Енисей» – «Ростов» перенесен в Сочи.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА перенесут из Тулы.

    «Фратрия» объявила о бойкоте матча «Спартак» – «Краснодар».

    «Челси» запрещено подписывать игроков в ближайшие два трансферных окна.

    Азмун стал игроком недели по версии УЕФА.

    Лаказетт не сыграет с «Ренном» в двух матчах ЛЕ из-за дисквалификации.

    Источник: «Бомбардир»

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    22.02.2019 21:21
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