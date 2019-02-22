Матч «Арсенал» – ЦСКА будет перенесен из Тулы. Один из вариантов – «Арена-Химки»

Матч 18-го тура РПЛ «Арсенал» – ЦСКА состоится не в Туле. Как сообщил президент Премьер-лиги Сергей Прядкин, состояние поля на стадионе туляков не позволяет провести там встречу.

«Сегодня в Тулу отправлено письмо о том, что поле стадиона непригодно для проведения матча. Будут играть или на резервном стадионе, или будем определять, где. Это точно. Поле в отвратительном состоянии.

Одним из резервных стадионов всегда была арена в Химках. Сегодня-завтра туда комиссия поедет, посмотрит, в каком там состоянии газон. Пока отзывы экспертов не очень хорошие», – сказал Прядкин.

Встреча «Арсенал» – ЦСКА пройдет в субботу, 2 марта.