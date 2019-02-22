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    Матч «Арсенал» – ЦСКА будет перенесен из Тулы. Один из вариантов – «Арена-Химки»

    Матч 18-го тура РПЛ «Арсенал»ЦСКА состоится не в Туле. Как сообщил президент Премьер-лиги Сергей Прядкин, состояние поля на стадионе туляков не позволяет провести там встречу.

    «Сегодня в Тулу отправлено письмо о том, что поле стадиона непригодно для проведения матча. Будут играть или на резервном стадионе, или будем определять, где. Это точно. Поле в отвратительном состоянии.

    Одним из резервных стадионов всегда была арена в Химках. Сегодня-завтра туда комиссия поедет, посмотрит, в каком там состоянии газон. Пока отзывы экспертов не очень хорошие», – сказал Прядкин.

    Встреча «Арсенал» – ЦСКА пройдет в субботу, 2 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 14:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 февраля 2019, 09:22

      Тула, даст бой!!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 февраля 2019, 21:38

      Что то только для Цска в Туле поле плохое, через 2 сезона ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 22 февраля 2019, 20:03

      А зенит играл в Туле на снегу... Нормальное поле было...

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 22 февраля 2019, 19:31

      Привет календарю! Да здравствует зимний футбол, и летний двухмесячный перерыв!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 февраля 2019, 17:10

      Волгоград арена ниче так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 15:32

      Пошло-поехало. Опять кому-то преференции.
      Кстати, Прядкина разве еще не выгнали?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 14:38

      А может быть Арсенал отправить в Испанию, пока ЦСКА от туда не
      уехал и снега там нет и поле сухое, а в Химках снега полно и травка
      еще не выросла, да и комиссию снегом не занесло бы.

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 22 февраля 2019, 14:32

      Жаль жителе Тулы.
      В родном городе на стадион больше болельщиков бы пришло!!

      2
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