Медведев сменил Фурсенко на посту президента «Зенита»

Саночистка заработала???
Президент-генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко покинул свой пост, сообщает официальный сайт петербуржцев. Теперь эту должность будет занимать Александр Медведев.
Исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба вместо Александра Дюкова назначена Елена Илюхина. Дюков сегодня был избран президентом РФС.
Фурсенко являлся президентом-генеральным директором сине-бело-голубых с мая 2017 года.
«Зенит» после 17-ти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.