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    Медведев сменил Фурсенко на посту президента «Зенита»

    Президент-генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко покинул свой пост, сообщает официальный сайт петербуржцев. Теперь эту должность будет занимать Александр Медведев.

    Исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба вместо Александра Дюкова назначена Елена Илюхина. Дюков сегодня был избран президентом РФС.

    Фурсенко являлся президентом-генеральным директором сине-бело-голубых с мая 2017 года.

    «Зенит» после 17-ти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    22.02.2019 16:10
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 февраля 2019, 19:49

      Саночистка заработала???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 февраля 2019, 19:24

      Сырожа сделал всё что мог.... И слинял... Как всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2019, 18:41

      кого.. кого.. Константина Сарсании не хватает... царствие ему небесное ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 22 февраля 2019, 18:32

      Что делает в Зените москвич и фанатичный любитель хоккея и большого тенниса????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 22 февраля 2019, 17:11

      "Новая метла по-новому метёт, а как сломается — под лавкой валяется."
      полная версия...
      Ну..За то,чтобы лавки были пустыми и под ними никого не было..
      Может и с такой фамилией дело можно делать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 16:54

      Наконец-то убрали этого митрофанушку. Это надо было сделать ещё по окончании прошедшего сезона. Медведев в спорте как менеджер топ. Он и КХЛ рулил и хоккейный СКА, теннисный турнир в Питере на нём во многом держится. А вот кто такая Елена Илюхина не ведаю. Посмотрел в интернете : широко образованная бизнесвумен, топ-менеджер. Насколько она успешно будет в этой роли время покажет.

      8
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 17:55

      Илюхина присутствовала на жеребьевке, а Медведев, полностью согласен, человек который знает спорт , умеет при всех современных реалиях работать в этой среде, да и любит наверняка спорт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 16:27

      Может эти перемены пойдут на пользу Зениту?

      7
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > zigbert 22 февраля 2019, 17:25

      И второе пришествие Фурсенко не принесло пользу Зениту, два брата -два сапога пара. Ну что с этим поделаешь, такое ощущение Фурсенко , оба, летали постоянно в облаках, не воспринимая реальность. А не тот ли это Медведев который стоял у истоков СКА сегодняшней формации и КХЛ.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > zritelx 22 февраля 2019, 17:33

      Он самый и есть. Не зря он вчера на трибуне сидел.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 22 февраля 2019, 18:01

      К сожалению, какой ставленник-- такие и назначенцы. Миллер сам ни петь, ни читать в спорте и в футболе в частности, таких же митрофанушек и в Зенит назначал. Медведев уже совсем другой уровень. Не знаю сам дошёл или кто подсказал.

      2
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 22 февраля 2019, 16:26

      Очень позитивная новость! Александр Иванович стоял у истоков КХЛ. Деловой , энергичный и ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 16:21

      Давно пора эту Фурсенку пнуть. Это он начал разваливать образование, воспитанием грамотных потребителей. И Зенит разваливал сколько мог.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2019, 16:16

      а кто это Медведев

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Garrincha58 22 февраля 2019, 16:19

      Бывший директор КХЛ (из Газпрома)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Garrincha58 22 февраля 2019, 16:19

      Ряшка как у медведя, я на сайте посмотрел. Такого и надо против ворья!

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