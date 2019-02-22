Лаказетт дисквалифицирован на 2 матча ЛЕ. Рамоса не наказали за, предположительно, умышленную карточку

Пресс-служба УЕФА опубликовала результаты заседания дисциплинарного комитета.

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт получил дисквалификацию сроком на три матча. Француз, получивший прямое удаление в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1) пропустит встречи с «Ренном» в следующем раунде. Ответная встреча с БАТЭ (3:0) уже засчитана.

Сообщалось, что орган также рассмотрит дело о желтой карточке Серхио Рамоса в матче с «Аяксом» (2:1, первый матч 1/8 ЛЧ). В сообщении пресс-службы отсутствует информация касательно защитника.

«Бомбардир» писал о том, что карточку полузащитника «Валенсии» Жоффри Кондогбиа в матче с «Селтиком» (2:0, первый матч 1/16 ЛЕ) признали умышленной. Француз в связи с двухматчевой дисквалификацией пропустит противостояние с «Краснодаром».