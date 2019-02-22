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    Лаказетт дисквалифицирован на 2 матча ЛЕ. Рамоса не наказали за, предположительно, умышленную карточку

    Пресс-служба УЕФА опубликовала результаты заседания дисциплинарного комитета.

    Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт получил дисквалификацию сроком на три матча. Француз, получивший прямое удаление в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1) пропустит встречи с «Ренном» в следующем раунде. Ответная встреча с БАТЭ (3:0) уже засчитана.

    Сообщалось, что орган также рассмотрит дело о желтой карточке Серхио Рамоса в матче с «Аяксом» (2:1, первый матч 1/8 ЛЧ). В сообщении пресс-службы отсутствует информация касательно защитника.

    «Бомбардир» писал о том, что карточку полузащитника «Валенсии» Жоффри Кондогбиа в матче с «Селтиком» (2:0, первый матч 1/16 ЛЕ) признали умышленной. Француз в связи с двухматчевой дисквалификацией пропустит противостояние с «Краснодаром».

    • Соперником лидера РПЛ «Зенита» по 1/8 Лиги Европы стал «Вильярреал».
    • Все результаты жеребьевки второго по значимости еврокубка – здесь.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    22.02.2019 20:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:09

      Не ожидал что Лаказетт такой грубый.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 февраля 2019, 22:07

      Рамос, как обычно, неприкасаемый. Уже бесит прямо. И после этого кто-то что-то скажет о том, что Реалу, мягко говоря, не симпатизируют?

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 22 февраля 2019, 23:01

      а вот ты читать умеешь вообще, мой друг? с чего ты такое заявляешь , если написано "предположительно"? Вот разбирались и хрен доказали видимо..какие основания у тебя о том, что это была умышленная? фейковая новость? или потому что ТЫ так думаешь? Обычная презумпция невиновности должна работать. Я вообще не понимаю, каким образом можно доказать то ,что кто-либо намеренно получил ЖК, ведь отвертется можно словами запросто, и хрен докажут. А лаказет с локтя дал в лицо)

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