РПЛ: «Матч «Енисей» – «Ростов» пройдет в Сочи»

Официальный сайт РПЛ объявил о переносе матча 18-го тура «Енисей» – «Ростов» в Сочи

Встреча пройдет на арене «Фишт» в воскресенье, 3 марта.

Такое решение было связано с тем, что стадион в Красноярске будет задействован в проведении зимней Универсиады.

После 17-ти туров «Енисей» замыкает турнирную таблицу, «Ростов» располагается на седьмой строчке.