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    РПЛ: «Матч «Енисей» – «Ростов» пройдет в Сочи»

    Официальный сайт РПЛ объявил о переносе матча 18-го тура «Енисей»«Ростов» в Сочи

    Встреча пройдет на арене «Фишт» в воскресенье, 3 марта.

    Такое решение было связано с тем, что стадион в Красноярске будет задействован в проведении зимней Универсиады.

    После 17-ти туров «Енисей» замыкает турнирную таблицу, «Ростов» располагается на седьмой строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    22.02.2019 12:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 24 февраля 2019, 20:23

      Центральный стадион в Красноярске задействован не будет для Универсиады,около него будет пресс-центр!Прогноз на 3.03.19. обещают до +4,хотя около месяца назад прогнозировали -15,видно перестраховались и решили матч перенести в Сочи,!Календарь игр так и не научатся нормально создавать?Как с Ахматом было....проигнорировали они тогда о просьбе Енисея!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 февраля 2019, 20:42

      Решение логичное.В Сибири в это время холод собачачий.Даже если бы не было универсиады такой выезд стресс для любой команды.А вот составителям календаря можно было бы и поменять местами игры команд Обеим командам это было бы более удобно.

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      Рейтинг: +76

      lebron777 > Krossmen73 24 февраля 2019, 12:56

      +6 для тебя холод собачий ?

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      Рейтинг: +76

      lebron777 > lebron777 24 февраля 2019, 12:58

      уже больше недели ниже нуля не опускается погода, всё пучком в Красноярске. Это не с Ахматом в - 20 , вот где холод собачий был

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > lebron777 24 февраля 2019, 21:57

      О как!+6???Тогда извиняюсь .Специально прогноз погоды не отслеживал.Просто обычно в это время тех краях холода держатся и очень приличные.Если сейчас оттепель,то конечно можно было играть и в Красноярске...

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      Рейтинг: +76

      lebron777 > Krossmen73 25 февраля 2019, 07:35

      да с каждым годом погода всё удивительней , и 31 декабря "0" может быть)

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 17:56

      Не близко для Енисея.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 14:52

      А Зенит чего в морозный ***** загнали?

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > prezent2017 22 февраля 2019, 15:52

      Зенит сам играл в морозе пока новый стадион не отгрохали

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      Рейтинг: +120

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 22 февраля 2019, 14:34

      А нельзя было матч 4 тура между этими командами (который проходил в августе в Ростове) провести в Красноярске, а 18 тур в Ростове? Что за дибилы составляют календарь???

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > СПАРТАК-ЭТО СИЛА 22 февраля 2019, 15:53

      Принцыпи наверное нельзя

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 14:18

      Почему не в Катаре и заодно там бы, втихаря, накрыли и поляну
      Дюкову, в связи с его назначением президентом РФС?

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      Рейтинг: +2336

      den161 22 февраля 2019, 13:49

      "Такое решение было связано с тем, что стадион в Красноярске будет задействован в проведении зимней Универсиады" о чем стало известно только в феврале 2019-го..... БРАВО!!!)))

      И все-таки разум победил....

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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 февраля 2019, 13:39

      Вот те на, универсиада подкралась не заметно, как тот *** (мат слово на букву П)

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 22 февраля 2019, 12:49

      Сначала мы составим календарь с матчем в Красноярске, зная и о погоде в Сибири в начале марта, и об Универсиаде, а потом перенесем матч в Сочи. Иными словами накажем команду матчем без зрителей на нейтральном поле за свои собственные косяки. Это прекрасно, я считаю. О - Организация

      Потом снова будем качать головой на цифры посещаемости и искренне удивляться, чего же у нас люди так плохо ходят на футбол. Л - Логика

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля 2019, 12:36

      Ну правильно,,,,не чего играть на мёрзлом поле,,,,для болел Енисея конечно плохо,,,,ну а что поделать погода,,,,

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