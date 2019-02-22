РПЛ: «Матч «Енисей» – «Ростов» пройдет в Сочи»

Центральный стадион в Красноярске задействован не будет для Универсиады,около него будет пресс-центр!Прогноз на 3.03.19. обещают до +4,хотя около месяца назад прогнозировали -15,видно перестраховались и решили матч перенести в Сочи,!Календарь игр так и не научатся нормально создавать?Как с Ахматом было....проигнорировали они тогда о просьбе Енисея!
Официальный сайт РПЛ объявил о переносе матча 18-го тура «Енисей» – «Ростов» в Сочи
Встреча пройдет на арене «Фишт» в воскресенье, 3 марта.
Такое решение было связано с тем, что стадион в Красноярске будет задействован в проведении зимней Универсиады.
После 17-ти туров «Енисей» замыкает турнирную таблицу, «Ростов» располагается на седьмой строчке.