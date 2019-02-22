«Фратрия» бойкотирует матч «Спартак» – «Краснодар»

«Фратрия» призывает бойкотировать матч чемпионата России «Спартак» – «Краснодар». Объединение возмущено закрытием фанатской трибуны из-за оскорбительной кричалки в адрес вратаря «Локомотива». Трибуна на один матч была закрыта решением КДК РФС.

Также во «Фратрии» возмутились тем, что девушкам предложили посетить этот матч бесплатно.

«Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам «Спартака». Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает посещать матч, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре.

Также, вчера клуб выступил с заявлением, что лица женского пола, обладающие абонементами, могут получить бесплатные билеты на игру с «Краснодаром». То есть клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку», – говорится в заявлении «Фратрии».

Матч «Спартак» – «Краснодар» пройдет 3 марта.