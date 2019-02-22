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    «Фратрия» бойкотирует матч «Спартак» – «Краснодар»

    «Фратрия» призывает бойкотировать матч чемпионата России «Спартак»«Краснодар». Объединение возмущено закрытием фанатской трибуны из-за оскорбительной кричалки в адрес вратаря «Локомотива». Трибуна на один матч была закрыта решением КДК РФС.

    Также во «Фратрии» возмутились тем, что девушкам предложили посетить этот матч бесплатно.

    «Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам «Спартака». Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает посещать матч, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре.

    Также, вчера клуб выступил с заявлением, что лица женского пола, обладающие абонементами, могут получить бесплатные билеты на игру с «Краснодаром». То есть клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку», – говорится в заявлении «Фратрии».

    Матч «Спартак» – «Краснодар» пройдет 3 марта.

    Источник: «Фратрия»

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    22.02.2019 11:56
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2019, 01:21

      "Вожаки" Фратрии, вы в своей палате делайте, что хотите. Но, не лезьте со своими указами в здоровые коллективы. Не надо решать свои проблемы подзуживанием адекватных спартаковских болел.
      Девушкам бесплатный вход на стадион - только приветствую!
      Ущемляют действие абонемента - обращайтесь в суд! Дело верное.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > serppion 24 февраля 2019, 00:26

      Ущемляют действие абонемента - обращайтесь в суд! Дело верное.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Есть команда и есть болельщики. Если болельщики подадут на команду в суд, то всё - клуба не станет. Это уже край, когда руководство не может наладить отношение с болельщиками.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 февраля 2019, 23:54

      Ну, если человек купил абонемент, то почему ему запрещают по этому абонементу приходить на стадион? Он уже заплатил деньги.
      Если кто-то пёрнул в лифте, то весь лифт виноват? Или те, кто ехал в этом лифте сам должен найти пердуна? Глядя на действия руководства Спартака - получается так.)

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Владислав Vlad 23 февраля 2019, 00:04

      Да ,ребята.У вас стая и отвечаете вы всей стаей.Тормозите хамов,если хотите смотреть футбол.Помогите клубу избавиться от этим псевдоболельшиков Если вы их покрываете,то отвечаете тоже вместе.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Владислав Vlad 23 февраля 2019, 00:27

      Потому что фулиганить права абонемент не дает.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Александр Агеев 23 февраля 2019, 01:01

      Александр, так помоги.Подыми жопу от телевизора и иди ловить пердуна вместе с prezent2017. Вы же за всё хорошее против всего плохого.Так что же дома сидите ? Кер ли других учите жизни ?Влад, где то написал, что он из Фратрии ? А ты уже ярлык повесил.Вынь бревно из глаза прежде чем у других там соринку искать.

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > vka1970 23 февраля 2019, 13:51

      Я к сожалению живу в 500км от Москвы.Или к счастью?Вы там друг за друга?Если мой товарищ будет плохо вести на трибуне,я его остановлю.А вам слабо?Вам нравится пиариться на своём хамском поведении,вы считаете это круто.Нет.Это отстой.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Александр Агеев 23 февраля 2019, 23:55

      Нет, это не отстой.
      На стадионе есть стюарты.Служба безопасности.Они за свою работу бабки получают и не малые.Так почему я должен выполнять их работу, сидя на трибуне в противоположной стороне ?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Александр Агеев 24 февраля 2019, 00:20

      Слушай, Саша. Допустим, ты купил абонемент, заплатив нехилую сумму. Сложилось так, что ты пропустил один матч и не смог сходить на футбол. А в этом матче какой-то чудак взрывает петарду, выбегает на поле и т.д. и т.п. И всю трибуну лишают права посмотреть следующий матч, в том числе и тебя. Неужели ты так же скажешь - "Я виноват потому, что не пошёл на тот матч и не поймал хулигана."???
      Ты говоришь, что остановишь товарища? Не сомневаюсь. Но если таких товарищей человек сто??? Слабо остановить?
      Говорить можно всё, что угодно, но сваливать обязанности на других нельзя. Есть службы по охране порядка - они и должны работать.
      А если в следующий раз с центральной трибуны найдутся отморозки? Всю трибуну отстранят от футбола???

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Александр Агеев 24 февраля 2019, 00:24

      Кстати, я нахожусь от Москвы в 900 км. Но почему-то могу понять людей, которых лишают футбола.
      Есть хулиганы, но ловить их должны те, кто за это получает зарплату.
      А то такими темпами и преступников на граждан повесят.)

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 22 февраля 2019, 21:25

      Руководство клуба надо гнать взашей.
      Ещё годик , другой с таким руководством и у нашего клуба не останется болельщиков.Я зареген на Фейсбуке в группе Спартака.Там был опрос кто и как относится к решению Фратрии.В группе более 2000 человек.После опроса ,сайт поделился на примерно 3 группы.Ни кто не с кем не ругался.Подобное администрацией сайта прерывалось мгновенно(отлично сработали)Так вот первая группа поддерживает команду , что бы не случилось.Вторая группа, после хамского увольнения Карреры, после Глушакова и его банды, после заказных статей в СМИ, после банов обычных болельщиков на сайте клуба, после закрытия фанатки, после мерзкого молчания Измайлова и не внятного мычания Родионова, приняла решение вообще не посещать матчи команды пока у её руля Измайлов и Родионов.Третья группа в большинстве своём не из Москвы и толком определиться не может, хотя и там не слабые брожения.У всех есть интернет и многие видели и видят, что творят наши руководители.Так что история очень хреновая.Для себя же решил вообще завязать с болением если в клубе ни чего не наладится.Лучше болеть именно за КЛУБ по фигу где, чем болеть за лжецов и лицемеров.

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      Рейтинг: +387

      Vizual > vka1970 22 февраля 2019, 22:26

      Прям как в России

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      Рейтинг: +643

      Symbol > vka1970 22 февраля 2019, 23:13

      Странная логика, а за что (кого) ты еще болеешь, если не за клуб? Каррера/Кононов/Федун/ прочее? Есть Спартак! Одна жизнь - одна команда. Глушаковы, Карреры, Федуны и прочее - приходящее и уходящее. Я помню чемпионства 90х, помню кризис 2000х, я отлично помню фантастику 2016го! Но ни в один из моментов не возникло мысли о том, чтобы "вообще завязать с болением". Как бы не было хреново есть Спартак! ОУКБ!

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > vka1970 22 февраля 2019, 23:50

      2000 человек вот ваша аудитория.А Родионов и Глушаков сделали для клуба больше чем ваша горстка людишек.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Symbol 23 февраля 2019, 00:51

      Мне понятна твоя логика.Когда то и я был таким,но со временем приоритеты меняются как и сама жизнь.Слушать и жить по заветам лжецов, больше не хочу.Хватит.
      Ни кого не призываю к такому же мнению, но эта Моя позиция.Сорри..

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Александр Агеев 23 февраля 2019, 00:53

      Саша, посмотри сколько людей придёт на Краснодар и вот тогда рассуждай о моей позиции.Вы, диванные стратеги весь мозг уже съели, но люди, это не фигуры на шахматной доске, которыми можно двигать в ту или иную сторону.

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > vka1970 23 февраля 2019, 14:04

      Вы руководству хуже делаете?Не хрена.Вы пацанов подводите,которые играют за Спартак.А вы вместо того,чтобы болеть за команду,пытаетесь что-то доказать объясни своё поведение молодым ребятам,иностранцам, которые ждут поддержку на трибунах.Если бы я жил а Москве,то никогда бы не поддержали эту провокацию против клуба.Нам надо обыгрывать Краснодар,а вы помогаете сопернику.Я считаю,что вы вредите клубу, а не руководство.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Александр Агеев 24 февраля 2019, 00:03

      Саш, руководство завралось со своей политикой.У тебя же есть интернет, раз ты тут пишешь.Так поищи информацию в интернете не о том, что хочешь слышать, а о том, что есть.Я был один из тех кто был против увольнения Карреры, о чём и писал.Как результат, меня за мои же честно оплаченные деньги, просто выкинули с официального сайта.Есть только их мнение(руководства) и ...... не правильное.
      И если бы я был один или один из не большого количества неудачников, то можно было бы стерпеть.Но............Со мной вместе попали люди, которые обладают абонементами категории А. Люди, владельцы заводов, газет пароходов.Люди, которые по 200 рябчиков оплачивают за стоянки своих автомобилей.Люди которые из Дрездена и Бремена приезжают болеть за свою любимую команду.И вот теперь подумай, много ли клуб приобретёт после таких действий ?

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 22 февраля 2019, 17:30

      А что такого, что Фратрия бойкотирует матч?!?!
      Это укладывается в понятие толерантности. Не так ли?
      Предполагаю, что будут те кто это осудит, и те кто это поддержит. У каждого свои аргументы. Но дело в том, что закрытие фанатской трибуны произошло по банальной причине - с болельщиками, фанатами, у клуба потеряна обычная связь. Оказывается проще заплатить штраф, за фаеры, за матерные кричалки, за выбегания на поле, чем наладить работу с болельщиками. Сколько раз за последнее время руководство встречалось с болельщиками и фанатами, и объясняло свои позиции и требования??? Да нисколько. Значит так интересны болельщики клубу. Пока не будет диалога, не будет и решений вопросов по фаерам, мату, уханью и т.п.
      Пора руководству клуба задуматься, что если болельщики будут сами решать возникающие вопросы, то хорошего будет мало. И это может привести к печальным последствиям. Разрушить легко, построить сложно. Народная мудрость, как нельзя лучше, подходит в это непростое время народной команде!

      4
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      Рейтинг: +36

      Demik-Krasnodar > ivany4 22 февраля 2019, 17:33

      Однозначно пора руководству клуба это сделать. Согласен на все 100%.

      4
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      Рейтинг: +643

      Symbol > ivany4 22 февраля 2019, 23:16

      Спора нет, болельщики - важнейшая часть футбола, но не кажется-ли тебе, что Фратрия перегибает в этой ситуации? Уперлось все в деньги, судя по их посту? Т.е - Спартак - любимый клуб, а как заплатить за билет чуть больше стоимости абонемента, так неееееее, блин, ну не справедливо же, почему женщины бесплатно, а мы нет? Истинные фанаты...

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > Symbol 23 февраля 2019, 01:29

      На мой взгляд, дело не в каких-то группировках и их требованиях. Будь то Фратрия, Школа и др. Дело в подходе к футболу. Часто слышишь выражение - идем на футбол по-шизить, или - славно оторвались на выезде. А когда смотришь футбол и читаешь отчеты о игре, то порой болельщики предстают в неприглядном виде. То хоровой мат на весь стадион, то пьяные разборки и т.п. Чемпионаты где играют в футбол, а не мучаются, уже давно прошли стадию диких племен на стадионе. Часто говорят, посмотри на Турцию, на Грецию, на Сербию и т.д., там вообще все горит и полыхает весь матч. Но мы-то ходим на футбол, а не на пожар. И зачем брать худшее у других? Да думаю и не каждому приятно, когда придя вечером домой с футбола, сын или дочь просила бы разъяснить значения некоторых "непонятных")) слов. Отсюда и возникают противоречия. Фратрия тянет на себя одеяло в плане зрелищности на футболе. Школа меряется силовой поддержкой клуба. "Кузмичи" - славятся "аналитикой" игры и взвешенными решениями. И каждый относит себя к преданным болельщикам своего клуба. На мой взгляд, клуб обязан договариваться со всеми категориями болельщиков и искать компромиссы. Сейчас все пущено на самотек, идет как идет. И поведение клуба в споре с Фратрией и закрытием фанатской трибуны не имеет под собой воспитательного момента. Или выявляй нарушителей во время матча, к чему все давно призывают, или сам покупай билеты фанатам на другие места(или пускай бесплатно), так как они уже оплатили этот матч. А клуб получил прибыль с этих денег. По моему это справедливо. Наказание через коллектив еще в царской армии было признано непродуктивным. Правда у нас это забывают, и наступают на те же грабли. Только путем кропотливой работы и диалога с болельщиками, можно найти модель поведения болельщиков на стадионах, как представителей клуба.
      ЗЫ. Извини что много и долго, но короче не получилось.)

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 22 февраля 2019, 16:52

      Артур Григорьянц: "Спартак" не обжаловал решение"
      А не Федун ли час назад заявлял, что клуб бился до конца по этому вопросу?
      С кем бился насмерть?!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Blossiya 23 февраля 2019, 19:29

      Обжаловать это идти в инстанцию выше. Федун верно сказал что смысла в этом нет и что бились они на текущем заседании.
      По мне так болельщикам надо начать с себя и только потом требовать с клуба

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 февраля 2019, 16:22

      У Спартака есть принцип: "Один за всех и все за одного!". И ещё: "Пока мы едины, мы непобедимы!"Спартак- это не команда и не клуб, это прежде всего его самые многочисленные в России болельщики. Руководство клуба под эгидой некоего Измайлова сделало всё, чтобы показать свое неуважение к болельщикам.
      Это касается и увольнения очень популярного у болельщиков Карреры, который в силу своего нероссийского менталитета не мог понять, как можно давать и принимать взятки от игроков за то, чтобы они играли в основе. Это касается нововведений на допуски на трибуны, в том числе VIP трибуны, где преференции были предоставлены непонятным "специально аккредитованным лицам". Это касается и трансляций товарищеских матчей Спартака и доступа к сайту клуба. Администрация клуба просто зажралась на капитализации его популярности.
      Я не член Фратрии, знаю, что среди болельщиков Спартака, как и любой другой команды, есть люди разной степени адекватности, социального положения и интеллектуального развития. Однако у нас есть нечто общее, что выше различий, что объединяет и позволяет нам с гордостью говорить: "Мы Спартак!"
      Солидарен с Фратрией и не пойду на матч 3 марта на трибуну VIP Gold , на которую есть абонемент на сезон. Вперед, Спартак!

      13
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Супервайзер 22 февраля 2019, 19:11

      А мне кажется,что Фратрия слышит только себя и ей плевать на команду.Когда тренер проваливает сезон и его увольняют,это нормально.И то,что он сделал команду чемпионом ,большой вопрос.Чемпионами стали вместе,а боготворят только Карреру.Болейте за Спартак.А те,кто считает,что может управлять командой,покупайте его у Федуна и творите,что хотите.

      5
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      Рейтинг: +3843

      BP > Александр Агеев 22 февраля 2019, 19:35

      Что значит "творите, что хотите"? Т.е. ты даешь право Федуну или кому бы то ни было творить с командой что угодно? Ты точно болеешь за команду, а не стремишься к ее разрушению?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > BP 22 февраля 2019, 20:15

      Я болею за Спартак с 1985 года.И отставку тренера считаю правильной.Если команда не играет,в этом виноват тренер.А то,что сливал его кто-то-это бред.Он сам себя слил.Примерил на себя императорскую корону.То водитель не тот,то медики не те.При Каррере в команде больше всего травм было.Он не профессионал.Рисунка у команды не было.Играли на волевых.Все забыли,что были 0:4 от Крыльев,0:7 от Ливерпуля.Если бы не убрали ,вообще в яме были бы.А Фратрия почему то считает,что они могут диктовать условия руководству шантажом.И без них на Спартак будут ходить.Я из другого города,но попал на матч с Глазго.Они даже игру не смотрели.Их цель была обозвать Федуна, Глушакова,стрельнуть из ракетницы и поорать за Карреру.Это плохие болельщики.Пусть болеют за коней.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Александр Агеев 22 февраля 2019, 23:43

      Если команда не играет,в этом виноват тренер.
      -----------------------------------------------------------------------------------
      Ты лучше вспомни, сколько тренеров поменялось прежде, чем Каррера привёл Спартак к чемпионству. Постоянно тренеры были виноваты в поражениях?
      Если уж говорить о виноватых, то нужно отстранять и тех, кто был в руководстве. Почему они остались на своих местах?
      А может быть и футболисты не виноваты в провале?
      Понятно, что есть тренерская вина, но почему всё свалили на Карреру? Почему вместо Луана привезли Педрошу? Да ещё и за такие деньги. Где были усиления при Каррере?
      Самое простое - найти козла отпущения и даже после того, как с ним попрощаться, ещё несколько месяцев валить всё на него.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > gol_kak_sokol 22 февраля 2019, 23:52

      Не буду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Владислав Vlad 23 февраля 2019, 00:01

      Это у Карреры не было усиления?Да ему столько игроков купили, сколько только Карпин наверное видел.По прошествии двух с половиной сезонов,я ещё сильнее убеждаюсь,что та победа была на багаже.Если бы руководство также как Карреру поддерживало Аленичева,то мы бы тоже стали чемпионами.Он загнал команду травмами.А когда ему предъявили притензии, то не признал свои ошибки.Скорее всего было так.А то,что он обиделся, так пусть плачется Конте в жилетку.Которого тоже уволили после чемпионства Хотя Каррера до него ещё учиться и учиться.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Александр Агеев 23 февраля 2019, 00:56

      Александр, ты не превзойдённый демагог и тупица.
      Я вообще сомневаюсь , что ты наш болельщик.Скорее провокатор и пропагандист.

      1
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > vka1970 23 февраля 2019, 14:14

      А ты я смотрю болельщик, что даже всех подговариваешь не идти на игру и не болеть за Спартак.Если не хотите ходить,вышли абонемент мне.Может у меня получится съездить на Спартак пару,тройку раз за твой счёт.Или отдай его пацанам,у которых нет денег на билеты,чтобы болеть за Великий клуб.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Александр Агеев 24 февраля 2019, 00:07

      Саш, я извиняюсь за свой спитч.Был не прав.Признаю.
      Ни кого и ни куда я не призываю.
      Ты далёк от Москвы и не представляешь, что здесь происходит.К сожалению руководители нашего клуба сделали всё, чтобы посещаемость упала.Хотя .................весной сам всё увидишь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 16:06

      Уж лучше провести какую нибудь акцию ,но не бойкотировать матч ,который очень важен для Спартака.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > zigbert 22 февраля 2019, 16:18

      какую акцию? на митинг выйти или одиночные пикеты у РФС с последующим отбыванием наказания за экстремизм в полицейском участке? Согласовывать акцию в мэрии Москвы, которая не разрешила шествие по поводу чемпионства? Вы о чем?

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Blossiya 22 февраля 2019, 16:50

      Понятно что организовать такую акцию трудно. Но сейчас возобновляется чемпионат и команде потребуется поддержка. Тем более игра с Краснодаром очень будет важной. И как быть с теми кто все же придет на стадион ,а их наверняка будет много. Во многом поддерживаю Фратрию но здесь мне ее позиция не понятна.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > zigbert 22 февраля 2019, 16:58

      А мне понятна. Нельзя злоупотреблять бесконечно доверием людей. И это надо останавливать. Вот и глава сообщил нам, что Спартак даже не обжаловал решение. По лености ли, по наплевательскому отношению к болельщикам, - неважно уже. Просто надо с этим бороться. Они даже в соцсетях за любую критику стали лишать болельщиков банить. Зажрались, одним словом. Так что я со своим ВИП билетом тоже не иду в знак солидарности.

      8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Blossiya 22 февраля 2019, 17:28

      По многим действиям руководства Спартака можно с уверенностью сказать что им нет дела по многим вопросам ,касающимся своих болельщиков. А ведь у той же Фратрии были разумные предложения ,но что поделаешь они не хотят идти на контакт с ними и мне возмущения болельщиков понятны. Хотелось бы, что бы руководство выслушало вопросы которые поднимают все болельщики ,не зависимо к каким группировкам они относятся ,но этого не происходит.



      7
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > zigbert 22 февраля 2019, 20:35

      Да им пофиг на команду.Они считают, что могут оскорблять людей и команда должна за них вступаться.Как девочки обиделись.Надо вообще всех нарушителей правил поведения в общественном месте лишать права посещать стадион.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > gol_kak_sokol 22 февраля 2019, 21:11

      Саша, ты и близко не представляешь сколько болельщиков не пойдут на матч с Краснодаром.Если стадион не будет полупустым, уже будет счастье.Я на матч тоже не иду.Хватит тешить самолюбие господина Измайлова.Как метко написала Blossiya, руководство тупо зажралось.Связь с болельщиками потеряна начисто.
      Мы же все не в тундре живём.Интернет позволяет нам узнавать много нового и нелицеприятного в адрес тех же руководителей.Предлагаешь всех амнистировать ?И кстати я тоже далёк от Фратрии, но эти зажравшиеся господа понимают только один ответ.Деньги.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > gol_kak_sokol 22 февраля 2019, 23:47

      Ты про того урода, который выбежал пожать руку Иуде?)
      Кстати, сколько денег на него Спартак "повесил"? Или к нему другое отношение?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 15:59

      Болельщики команды ходят на стадион поддерживать свою команду, а не кричать всякую хрень, бросать файеры и петарды, вывешивать оскорбительные баннеры, выбегать на поле, выдвигать ультиматумы клубу и призывать к бойкоту посещения матчей своей команды. Галицкий с такими быстро у себя разобрался и там нет в помине на стадионе этих "болельщиков", как и трибун для них.

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      Рейтинг: +3414

      AZ 22 февраля 2019, 15:24

      хоть один матч спартака пройдет нормально, без этих клоунов

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 февраля 2019, 15:21

      В очередной раз дохлые мужики,умеющие геройствовать стаей,обиделись на наших сильных баб.Матриархат не за горами...

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