Моуринью: «От пребывания в России остались только положительные эмоции»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от посещениями матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА (2:0).

«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», – цитирует Моуринью официальный сайт КХЛ.