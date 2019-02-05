Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «От пребывания в России остались только положительные эмоции»

    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от посещениями матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА (2:0).

    «Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», – цитирует Моуринью официальный сайт КХЛ.

    • Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ».
    • Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси».
    • 55-летний португальский специалист – обладатель 25 крупных трофеев и двукратный победитель Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт КХЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 14:25

      Все было бы отлично если бы не это падение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 14:15

      Хоть-бы в сауну гостя сводили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2019, 11:26

      Моур почаще приезжай на матчи Авангарда и клубу чемпионство гарантировано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Loki15reg. 5 февраля 2019, 10:19

      В Зенит готовится что ли?)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > Loki15reg. 5 февраля 2019, 14:48

      Было бы интересно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11