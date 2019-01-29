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    Аллегри: «Нигде не написано, что «Ювентус» – главный фаворит Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не считает свою команду главным фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

    В 1/8 финала ЛЧ туринцы встретятся с «Атлетико».

    «Нигде не написано, что мы – главный фаворит Лиги чемпионов. Это было бы безумием.

    Говоря подобным образом, вы не чувствуете конкуренции, как должны чувствовать. То есть не рассматриваете ЛЧ как цель, которую можно достичь при хорошей игре и везении.

    В Серии А играется 38 матчей, и вы можете позволить себе проиграть один из них. Но завтра мы не можем себе этого позволить [во встрече 1/4 Кубка Италии с «Аталантой»]. И то же самое касается Лиги чемпионов», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    29.01.2019 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 29 января 2019, 17:11

      А кто вообще сказал эту чушь что кабинетус фаворит лч? Это же чушь .

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