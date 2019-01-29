Аллегри: «Нигде не написано, что «Ювентус» – главный фаворит Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не считает свою команду главным фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала ЛЧ туринцы встретятся с «Атлетико».

«Нигде не написано, что мы – главный фаворит Лиги чемпионов. Это было бы безумием.

Говоря подобным образом, вы не чувствуете конкуренции, как должны чувствовать. То есть не рассматриваете ЛЧ как цель, которую можно достичь при хорошей игре и везении.

В Серии А играется 38 матчей, и вы можете позволить себе проиграть один из них. Но завтра мы не можем себе этого позволить [во встрече 1/4 Кубка Италии с «Аталантой»]. И то же самое касается Лиги чемпионов», – сказал Аллегри.