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    Генпрокуратура РФ направила в суд дело о хищении 752 миллионов, направленных на строительство стадиона в Калининграде перед ЧМ-2018

    Генеральная прокуратура РФ утвердила заключение по уголовному делу о хищении 752 миллионов рублей. Деньги были предназначены на подготовку к чемпионату мира-2018 стадиона в Калининграде.

    Как сообщает следствие, Амир Кушхов (исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства») и Сергей Трибунский (ведущий инженер) вступили в сговор с братьями Магомедовыми, которые входят в преступное сообщество «Группа «Сумма».

    Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда.

    Источник: Официальный сайт генеральной прокуратуры Российской Федерации

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    22.01.2019 20:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 23 января 2019, 08:37

      По ходу наследие чемпионата всплывает...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2019, 02:12

      Своровано на 1,5 лярда, отслюнявив 200 лямов, написали что в итоге своровали 752 ляма, ещё на сотку дадут откатов и занесут куда надо, чтобы дали штраф в сотку и написали условку всем фигурантам. А теперь вопрос. Какому сержанту с этих денег достанется откат в 50 000 рублей и его выставят козлом отпущения ?)) Так и живём... так и живём...

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 22 января 2019, 22:43

      Старым богачам не нравится когда новые проявится))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 января 2019, 22:01

      борьба кланов за власть или госкорыто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 21:56

      Работали в связке как альпинисты.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 22 января 2019, 20:49

      Эх, до ярда не дотянули... А какой бы был кричащий заголовок..))

      8
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > insider_retro 22 января 2019, 20:55

      Да, как то прям не по-расейски. У нас если и воруют, то миллиардами. А чего, страна большая, богатая..

      7
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > insider_retro 22 января 2019, 21:33

      Думаю, дотянули. Доказательной базы нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > richi 22 января 2019, 21:48

      Так и эти 752 миллиона в ходе судебного разбирательства легко превратятся......... в 5 миллионов, которые обвиняемые погасили во время предварительного следствия!
      Что, думаешь, такого не может быть?
      Может, ещё как может! (((

      6
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 22 января 2019, 20:38

      А у нас сейчас, уже около 30-ти лет так постоянно: сначала бодро рапортуют по всем каналам, что что-то охренительное построили, торжественно вводят в эксплуатацию, а потом, спустя полгода-год "прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения в период строительства..."
      И всё равно изо рта первых лиц страны постоянно звучит одно и то же - "уважаемые господа предприниматели..." (((

      7
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      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 22 января 2019, 21:05

      Твоими бы устами да мёд пить,разве за откат-арену кто нибудь ответил? За олимпийские объекты в Сочи?За самый дорогой мост в мире?

      4
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > александр п 22 января 2019, 21:09

      Но всегда - "Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения..."
      В наше время у госорганов ПРОЦЕСС, к большому сожалению, важнее РЕЗУЛЬТАТА. (((

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2019, 20:26

      почему никто не удивился???

      5
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Татарин за ЦСКА 22 января 2019, 20:46

      Потому что братья Магомедовы!!! чурки просто так не подряжаются!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zabvo9406 22 января 2019, 20:47

      Да и там еще Амир Кушхов далеко не русский)))
      Полностью согласен с твоим комметарием)))

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