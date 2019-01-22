Генпрокуратура РФ направила в суд дело о хищении 752 миллионов, направленных на строительство стадиона в Калининграде перед ЧМ-2018

Генеральная прокуратура РФ утвердила заключение по уголовному делу о хищении 752 миллионов рублей. Деньги были предназначены на подготовку к чемпионату мира-2018 стадиона в Калининграде.

Как сообщает следствие, Амир Кушхов (исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства») и Сергей Трибунский (ведущий инженер) вступили в сговор с братьями Магомедовыми, которые входят в преступное сообщество «Группа «Сумма».

Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда.