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  • Генпрокуратура РФ направила в суд дело о хищении 752 миллионов, направленных на строительство стадиона в Калининграде перед ЧМ-2018

Генпрокуратура РФ направила в суд дело о хищении 752 миллионов, направленных на строительство стадиона в Калининграде перед ЧМ-2018

22 января 2019, 20:13
21

Генеральная прокуратура РФ утвердила заключение по уголовному делу о хищении 752 миллионов рублей. Деньги были предназначены на подготовку к чемпионату мира-2018 стадиона в Калининграде.

Как сообщает следствие, Амир Кушхов (исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства») и Сергей Трибунский (ведущий инженер) вступили в сговор с братьями Магомедовыми, которые входят в преступное сообщество «Группа «Сумма».

Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда.

Источник: Официальный сайт генеральной прокуратуры Российской Федерации
Чемпионат мира
Комментарии (21)
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Татарин за ЦСКА
1548177966
почему никто не удивился???
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derrik2000
1548178713
А у нас сейчас, уже около 30-ти лет так постоянно: сначала бодро рапортуют по всем каналам, что что-то охренительное построили, торжественно вводят в эксплуатацию, а потом, спустя полгода-год "прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения в период строительства..." И всё равно изо рта первых лиц страны постоянно звучит одно и то же - "уважаемые господа предприниматели..." (((
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insider_retro
1548179362
Эх, до ярда не дотянули... А какой бы был кричащий заголовок..))
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zigbert
1548183398
Работали в связке как альпинисты.
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3a zenit
1548183682
борьба кланов за власть или госкорыто
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Санёк 17
1548186184
Старым богачам не нравится когда новые проявится))))
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ivanthebest
1548198750
Своровано на 1,5 лярда, отслюнявив 200 лямов, написали что в итоге своровали 752 ляма, ещё на сотку дадут откатов и занесут куда надо, чтобы дали штраф в сотку и написали условку всем фигурантам. А теперь вопрос. Какому сержанту с этих денег достанется откат в 50 000 рублей и его выставят козлом отпущения ?)) Так и живём... так и живём...
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Леха из Твери
1548221856
По ходу наследие чемпионата всплывает...
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