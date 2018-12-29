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    Главные новости дня. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», «Спартак» избавляется от Самедова

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2018 23:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +917

      Харченко 22 минуты назад

      Вперед, "Ливерпуль"!!!

      0
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      Рейтинг: +2660

      Zubo 41 минуту назад

      Да по барабану, кого это волнует ?

      4
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