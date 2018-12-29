Главные новости дня. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», «Спартак» избавляется от Самедова

АПЛ. Лидирующий «Ливерпуль» благодаря хет-трику Фирмино разгромил «Арсенал». Отрыв от второго места – девять очков.

Роналду впервые за 8 лет забил меньше 50-ти голов в году. В 2018-м у него 49 мячей.

ШПЛ. «Рейнджерс» обыграл «Селтик» впервые за четыре года, лидеры таблицы сравнялись по очкам.

53 очка «Ювентуса» в первом круге – новый рекорд Серии А.

«Зенит» отдаст Оздоева в аренду. На него претендуют 2 бельгийских и турецких клуба.

Грабители избили и вымогали деньги у бывшего футболиста «Торпедо» Борисова.

Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20.

«Спартак» ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым.