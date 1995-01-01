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    АПЛ. Лидирующий «Ливерпуль» благодаря хет-трику Фирмино разгромил «Арсенал». Отрыв от второго места – девять очков

    В матче 20 тура АПЛ встретились «Ливерпуль» и «Арсенал». Красные одержали волевую разгромную победу.

    Хет-триком отметился Роберто Фирмино. У гостей единственный гол забил Эйнсли Мэйтлэнд-Найлс.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Ливерпуль – Арсенал – 5:1 (4:1)

    Голы: 0:1 – Мэйтлэнд-Найлс, 11; 1:1 – Фирмино, 14; 2:1 – Фирмино, 16; 3:1 – Мане, 32; 4:1 – Салах, 45+2 (с пенальти); 5:1 – Фирмино, 65 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +979

      21082014 18 минут назад

      браво!красиво и монументально.и только положительные эмоции.серьезному сопернику не позволили практически ничего..такого ранее и близко не было..с победой!!!

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      Рейтинг: +531

      edw7777 19 минут назад

      Браво, Ливерпуль! Наконец-то

      0
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      Рейтинг: +276

      LMI 26 минут назад

      Такого сброда в обороне Арсенала давненько не было. Арсенал невероятно слабый, команда не конкурент. Арсенал - команда 6 места (да и то побороться)

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      Рейтинг: +3156

      vladik12 27 минут назад

      Пора поздравлять с чемпионством?

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