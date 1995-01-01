АПЛ. Лидирующий «Ливерпуль» благодаря хет-трику Фирмино разгромил «Арсенал». Отрыв от второго места – девять очков

браво!красиво и монументально.и только положительные эмоции.серьезному сопернику не позволили практически ничего..такого ранее и близко не было..с победой!!!
В матче 20 тура АПЛ встретились «Ливерпуль» и «Арсенал». Красные одержали волевую разгромную победу.
Хет-триком отметился Роберто Фирмино. У гостей единственный гол забил Эйнсли Мэйтлэнд-Найлс.
Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур
Ливерпуль – Арсенал – 5:1 (4:1)
Голы: 0:1 – Мэйтлэнд-Найлс, 11; 1:1 – Фирмино, 14; 2:1 – Фирмино, 16; 3:1 – Мане, 32; 4:1 – Салах, 45+2 (с пенальти); 5:1 – Фирмино, 65 (с пенальти).
Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?