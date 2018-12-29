«Зенит» отдаст Оздоева в аренду. На него претендуют 2 бельгийских и турецких клуба

Руководство «Зенита» решило отпустить полузащитника Магомеда Оздоева в аренду на полсезона. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, в число претендентов на 26-летнего россиянина входят «Крылья Советов», «Гент», «Брюгге», «Трабзонспор» и «Сивасспор».

Оздоев пополнил состав сине-бело-голубых в феврале, перейдя из «Рубина» за 3,3 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил один мяч и отдал три результативные передачи в 25-ти играх во всех турнирах, в текущем – провел девять матчей без результативных действий.