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    «Зенит» отдаст Оздоева в аренду. На него претендуют 2 бельгийских и турецких клуба

    Руководство «Зенита» решило отпустить полузащитника Магомеда Оздоева в аренду на полсезона. Об этом сообщает Sport24.

    По данным источника, в число претендентов на 26-летнего россиянина входят «Крылья Советов», «Гент», «Брюгге», «Трабзонспор» и «Сивасспор».

    Оздоев пополнил состав сине-бело-голубых в феврале, перейдя из «Рубина» за 3,3 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил один мяч и отдал три результативные передачи в 25-ти играх во всех турнирах, в текущем – провел девять матчей без результативных действий.

    • «Газета.RU» сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не видит для Оздоева места в команде
    • Агент футболиста Анзор Гангаев в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что футболист играет не на своей позиции
    • «Известия»: Оздоев не хочет переходить в «Крылья Советов»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:06
    Комментарии4
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      Рейтинг: +326

      qawzsexdr 21 минуту назад

      Они что не видели его игры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 23 минуты назад

      Самое оптимальное переходить в Гент для роста, не надо в Турцию с кипящей мочой головами переходить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      Фанат Рубина 33 минуты назад

      понимаю туркам нужен.
      но бельгийцам бревно зачем? это зенит мастер скупать хлам и губить хлам

      -1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > Фанат Рубина 24 минуты назад

      Кто бы кудахтал. Если бы не Бердыев, то хлам Рубина никогда вообще не заиграл бы

      0
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