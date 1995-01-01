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    Оздоев не хочет переходить из «Зенита» в «Крылья Советов» на правах аренды

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не планирует покидать петербургский клуб. По информации «Известий», в игроке заинтересованы «Крылья Советов», но футболист ждет предложений от более статусных команд.

    «Крылья Советов» активно интересуются возможностью арендовать Оздоева. Самарцы уже обозначили свою заинтересованность в осуществлении перехода.

    Однако самому Магомеду этот вариант не очень интересен – он бы хотел оказаться в команде, ставящей перед собой более высокие задачи, чем просто сохранение прописки в элите», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    • Оздоев выступает за «Зенит» с февраля 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ три матча и не отметился результативными действиями.

    Источник: «Известия»

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