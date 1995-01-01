Оздоев не хочет переходить из «Зенита» в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не планирует покидать петербургский клуб. По информации «Известий», в игроке заинтересованы «Крылья Советов», но футболист ждет предложений от более статусных команд.

«Крылья Советов» активно интересуются возможностью арендовать Оздоева. Самарцы уже обозначили свою заинтересованность в осуществлении перехода.

Однако самому Магомеду этот вариант не очень интересен – он бы хотел оказаться в команде, ставящей перед собой более высокие задачи, чем просто сохранение прописки в элите», – рассказал источник, близкий к ситуации.