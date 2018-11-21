Агент: «Оздоев – чистый опорник, а в «Зените» его ставят атакующим полузащитником»

Анзор Гангаев, агент полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, поделился мнением о карьере 26-летнего футболиста в петебургском клубе.

– Правда, что зимой Оздоев может уйти из «Зенита»?

– У Магомеда действующий контракт с клубом, он намерен его отработать, старательно выполняет свои обязательства.

– Однако на поле выходит нечасто...

– На мой взгляд, Оздоев играет не на своей позиции. Такое впечатление, его немного неправильно используют. Поэтому Магомед не столь эффективен.

– Поясните, пожалуйста.

– Оздоев – чистый опорник. А в «Зените» его ставят атакующим центральным полузащитником. Но это же не его позиция! Отсюда и не самый высокий КПД. Магомед – футболист такого же плана, как Тимощук. Не думаю, что у Анатолия получилась бы игра на месте хавбека-созидателя. Тем не менее, Оздоев рук не опускает, у него есть желание доказать свою состоятельность в питерском клубе. Да, пока достаточной практики он в «Зените» не получает. Но Оздоев намерен изменить ситуацию.

– Появилась информация, что Сергей Семак на него не рассчитывает и зимой готов отпустить в аренду.

– Не знаю, не разговаривал с Семаком на эту тему. Но если бы так было, Магомеду наверняка об этом решении тренера сообщили бы. Ведь важно оперировать не слухами, а конкретными фактами. Ему никто не говорил: «Магомед, ищи новую команду». А то, что Оздоев редко играет, – это, конечно, футболиста не устраивает. Но, как уже сказал, это не его позиция. Он – чистый опорный полузащитник, оттянутый. Выше ему просто некомфортно, человек не может проявить своих лучших качеств, у него нет соответствующих навыков. Я сейчас выражаю свое мнение, выбор тренера не оспариваю.

– Значит, Оздоев намерен остаться в «Зените»?

– Да, парень старательный, дисциплинированный, с амбициями. Выкладывается на тренировках.

О возможном уходе Оздоева из «Зенита» вчера, 20-го ноября, сообщила «Газета.Ru». По информации Nevasport, клуб может обменять его на хавбека «Рубина» Игоря Коновалова.