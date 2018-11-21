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    Агент: «Оздоев – чистый опорник, а в «Зените» его ставят атакующим полузащитником»

    Анзор Гангаев, агент полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, поделился мнением о карьере 26-летнего футболиста в петебургском клубе.

    – Правда, что зимой Оздоев может уйти из «Зенита»?

    – У Магомеда действующий контракт с клубом, он намерен его отработать, старательно выполняет свои обязательства.

    – Однако на поле выходит нечасто...

    – На мой взгляд, Оздоев играет не на своей позиции. Такое впечатление, его немного неправильно используют. Поэтому Магомед не столь эффективен.

    – Поясните, пожалуйста.

    – Оздоев – чистый опорник. А в «Зените» его ставят атакующим центральным полузащитником. Но это же не его позиция! Отсюда и не самый высокий КПД. Магомед – футболист такого же плана, как Тимощук. Не думаю, что у Анатолия получилась бы игра на месте хавбека-созидателя. Тем не менее, Оздоев рук не опускает, у него есть желание доказать свою состоятельность в питерском клубе. Да, пока достаточной практики он в «Зените» не получает. Но Оздоев намерен изменить ситуацию.

    – Появилась информация, что Сергей Семак на него не рассчитывает и зимой готов отпустить в аренду.

    – Не знаю, не разговаривал с Семаком на эту тему. Но если бы так было, Магомеду наверняка об этом решении тренера сообщили бы. Ведь важно оперировать не слухами, а конкретными фактами. Ему никто не говорил: «Магомед, ищи новую команду». А то, что Оздоев редко играет, – это, конечно, футболиста не устраивает. Но, как уже сказал, это не его позиция. Он – чистый опорный полузащитник, оттянутый. Выше ему просто некомфортно, человек не может проявить своих лучших качеств, у него нет соответствующих навыков. Я сейчас выражаю свое мнение, выбор тренера не оспариваю.

    – Значит, Оздоев намерен остаться в «Зените»?

    – Да, парень старательный, дисциплинированный, с амбициями. Выкладывается на тренировках.

    О возможном уходе Оздоева из «Зенита» вчера, 20-го ноября, сообщила «Газета.Ru». По информации Nevasport, клуб может обменять его на хавбека «Рубина» Игоря Коновалова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2018 00:04
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 21 ноября 2018, 17:14

      Ну тогда Оздоеву, чтобы играть на том месте, о котором говорит агент, он должен уметь с 25 метров сильно бить и попадать в ворота, передачу в ногу на 40 метров и просто острый пас, хороший - сильный закрут с углового, более правильный выбор позиции. Есть ли данные качества у игрока- пусть Анзор Гангаев ответит? Если да, тогда Паредеса на банку и побыстрее продать.

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 ноября 2018, 14:41

      Середнячок!

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 ноября 2018, 12:38

      Странное сравнение, учитывая что единственный плюс Оздоева- это пас, а Тимощук умел все, кроме паса. Лимит наплодил всяких Оздоевых, Камболовых...

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      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2018, 07:08

      Он просто игрок очень невысокого уровня.

      1
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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 21 ноября 2018, 06:36

      Агенту нужно тренерскую карьеру начинать

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      Рейтинг: +1488

      balam 21 ноября 2018, 06:16

      наконец я узнал чем должен заниматься этот старательный парень. агенту спасибо. я думал он часом не вратарь

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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 ноября 2018, 01:20

      Так скажи Семаку об этом.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 21 ноября 2018, 00:55

      Собачья же чушь. Он в лучшие годы в Рубине играл именно под нападающими. Ставить его в опорную зону - то же самое, что Эрнани выпускать. Правда тот привозит, а этот не умеет отобрать мяч. Ну а ссылка на Тимощука, который как раз и советует Семаку кого куда ставить в Зените, - вообще верх наглости.

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 21 ноября 2018, 00:53

      он выдал один неплохой сезон при Билялетдинове, а так куда не ставь-толку нет. Гоу в Крылья или Енисей

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 ноября 2018, 00:46

      Старательный с амбициями - это Заболотный. А Оздоев - дитя лимита на жирном контракте.

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