Канчельскис объяснил, почему «Краснодар» не готов к чемпионству

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на потерю очков «Краснодара» в 27-м туре РПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Краснодар» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

В турнире лидирует «Зенит».

«Ничего удивительного в поражении «Краснодара» нет. Он весь сезон отдает «Зениту» первое место. Пока «Краснодар» не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. «Зенит» спокойно доведет дело до конца – вот и вся интрига», – сказал Канчельскис.