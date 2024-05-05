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    • Канчельскис объяснил, почему «Краснодар» не готов к чемпионству

    Канчельскис объяснил, почему «Краснодар» не готов к чемпионству

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на потерю очков «Краснодара» в 27-м туре РПЛ против «Ахмата» (0:1).

    • «Краснодар» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • В турнире лидирует «Зенит».

    «Ничего удивительного в поражении «Краснодара» нет. Он весь сезон отдает «Зениту» первое место. Пока «Краснодар» не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. «Зенит» спокойно доведет дело до конца – вот и вся интрига», – сказал Канчельскис.

    • У «Краснодара» 0 титулов за 16-летнюю историю.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (15)
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    alex1951
    1714896092
    А патамушта Чемпионом будя ,,Динамо,,)))
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    zra78
    1714898118
    Если не брать половину болел Краснодара, то таких и не было кто думал что они смогут
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    Бриг
    1714898862
    Зенит тоже РЕГУЛЯРНО уступает Краснодару 1е место. ИГРА В ПОДДАВКИ.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1714900061
    Канчелу на царство к быкам, будет кому хвосты крутить, расскажет, как он в АПЛ играл))
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    MaxRnD
    1714900698
    Интересная концовка чемпа получается. Будет совсем эпически, если Динамо сегодня ливанёт Сочи, которому просто деваться некуда, кроме как побеждать, а Зенит в продолжение наметившегося спада сольёт в гостях Факелу, несмотря на то, что Факел сейчас полностью мёртвый. Такого парада вежливости, когда все наперебой пропускают друг друга к пьедесталу, давно не было ...
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    ЗаЖиМ
    1714901655
    Ипать сформулировал проблему...
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