Илич назвал свою миссию в «Пари НН»

Новый тренер «Пари НН» Саша Илич сформулировал свою миссию.

– Тренеры, функционеры часто говорят о своей миссии, что когда‑то они всe равно уйдут и им важно, что останется после них. Какая миссия в «Пари НН» у вас?

– Прежде всего, я должен идеально провести отрезок из четырех матчей. Это моя короткая миссия. Моя цель, где бы я ни работал – чтобы у меня осталось много друзей. Бывают плохие и хорошие новости, но неважно, что происходит, ты должен сохранять хорошие отношения со всеми вокруг, с каждым человеком.