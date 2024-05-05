Илич назвал свою миссию в «Пари НН»

Новый тренер «Пари НН» Саша Илич сформулировал свою миссию.
– Тренеры, функционеры часто говорят о своей миссии, что когда‑то они всe равно уйдут и им важно, что останется после них. Какая миссия в «Пари НН» у вас?
– Прежде всего, я должен идеально провести отрезок из четырех матчей. Это моя короткая миссия. Моя цель, где бы я ни работал – чтобы у меня осталось много друзей. Бывают плохие и хорошие новости, но неважно, что происходит, ты должен сохранять хорошие отношения со всеми вокруг, с каждым человеком.
- Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
- 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
- В 19:00 мск «Пари НН» начнет матч 27-го тура РПЛ против «Спартака». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.