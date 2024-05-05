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    Илич назвал свою миссию в «Пари НН»

    Новый тренер «Пари НН» Саша Илич сформулировал свою миссию.

    – Тренеры, функционеры часто говорят о своей миссии, что когда‑то они всe равно уйдут и им важно, что останется после них. Какая миссия в «Пари НН» у вас?

    – Прежде всего, я должен идеально провести отрезок из четырех матчей. Это моя короткая миссия. Моя цель, где бы я ни работал – чтобы у меня осталось много друзей. Бывают плохие и хорошие новости, но неважно, что происходит, ты должен сохранять хорошие отношения со всеми вокруг, с каждым человеком.

    • Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
    • 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
    • В 19:00 мск «Пари НН» начнет матч 27-го тура РПЛ против «Спартака». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    Skull_Boy
    1714897569
    Срубить бабла и свалить
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    Таврида
    1714898617
    Работа в "Чушпаничках" это сильно)
    Ответить
    Project Бабангида
    1714899112
    да святится имя т вое......в ФНЛ
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    oyabun
    1714899340
    Какая то мода у нас в лиге пошла на тренеров с подобной фамилией Ивич, Илич, Ильич.. ))
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    Александр-Каратеев-yandex
    1714900638
    Невозможно быть нормальным тренером и сохранять со всеми хорошие отношения. Всё футболисты разные-с кем-то просто поговорить, на кого то наорать или посадить на лавку-всегда будут недовольные. А если всем угождать и ходить улыбаться, то ничего не получится.
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