Тут скорее не желание играть за Локо, а тот факт, что практически везде в клубах, где он играл, Денисов поднасрал. Поэтому учитывая возраст и паршивый характер - вряли он кому-то придется ко двору из команд первой половины турнирной таблицы. А команды из второй половины не потянут его финансовые аппетиты, даже уменьшенные
Полузащитник Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20.
«Переговоры мы вели достаточно давно, с конца прошлого сезона, и перед матчем с «Шальке» пожали с Ильей Геркусом руки и поставили подписи. Я очень рад, что получилось продлить контракт с «Локомотивом», я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.
Финансовые условия я раскрывать не могу. Но скажу одно – я пошел на существенное понижение заработной платы. Тут скорее сыграло мое желание играть только за «Локомотив», – сказал Денисов.
- Денисову 34 года.
- Предыдущее соглашение футболиста с железнодорожниками было рассчитано до июня 2019 года.
- В этом сезоне Денисов провел 15 матчей в РПЛ и сделал одну результативную передачу.