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    Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20

    Полузащитник Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20.

    «Переговоры мы вели достаточно давно, с конца прошлого сезона, и перед матчем с «Шальке» пожали с Ильей Геркусом руки и поставили подписи. Я очень рад, что получилось продлить контракт с «Локомотивом», я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.

    Финансовые условия я раскрывать не могу. Но скажу одно – я пошел на существенное понижение заработной платы. Тут скорее сыграло мое желание играть только за «Локомотив», – сказал Денисов.

    • Денисову 34 года.
    • Предыдущее соглашение футболиста с железнодорожниками было рассчитано до июня 2019 года.
    • В этом сезоне Денисов провел 15 матчей в РПЛ и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2728

      Lester84 39 минут назад

      Тут скорее не желание играть за Локо, а тот факт, что практически везде в клубах, где он играл, Денисов поднасрал. Поэтому учитывая возраст и паршивый характер - вряли он кому-то придется ко двору из команд первой половины турнирной таблицы. А команды из второй половины не потянут его финансовые аппетиты, даже уменьшенные

      2
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      Рейтинг: +911

      Харченко 40 минут назад

      Денисов игрок добротный, не более того.
      Гонору у него, с возрастом, убавилось, да и цена снизилась.
      Для ротации подойдет.

      0
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      Рейтинг: +760

      ухоженный крокодил 51 минуту назад

      Он му..ак и с этим, у него пожизненый контракт!

      0
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      Рейтинг: +41693

      Рубик Докоян 1 час назад

      Гарик предыдущими контрактами обеспечил будущее своей многодетной семье.

      0
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      Рейтинг: +2522

      mdu86 > Рубик Докоян 58 минут назад

      Да и с новым контрактом бедствовать не будут... Уверен, что о зарплате как у Денисова даже по новому контракту, большинство населения страны может только мечтать...

      1
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      Рейтинг: +41693

      Рубик Докоян > mdu86 56 минут назад

      Тут и говорить не о чем, в ФНЛ и даже в ПФЛ получают намного больше большинства населения страны. Увы, таковы наши реалии.

      1
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      Рейтинг: +1041

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Понижение зарплаты футболиста в 34 года логично.

      4
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