Полузащитник Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20.

«Переговоры мы вели достаточно давно, с конца прошлого сезона, и перед матчем с «Шальке» пожали с Ильей Геркусом руки и поставили подписи. Я очень рад, что получилось продлить контракт с «Локомотивом», я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.

Финансовые условия я раскрывать не могу. Но скажу одно – я пошел на существенное понижение заработной платы. Тут скорее сыграло мое желание играть только за «Локомотив», – сказал Денисов.