«Лестер» на матче с «Манчестер Сити» предоставит своим фанатам бесплатное пиво и мясные пироги

«Лестер» на своем официальном сайте сообщил, что намерен отблагодарить своих болельщиков на домашнем матче с «Манчестер Сити».

На стадионе «Кинг Пауэр» фанатам бесплатно предоставят пиво, воду и мясные пироги [по одной бутылке и куску на каждого владельца домашнего билета] в качестве благодарности за их поддержку в этом сезоне.

Кроме того, напротив фан-шопа «Лестера» также будет сооружена бесплатная деревня для болельщиков с живым оркестром, художниками и ярмарочными аттракционами.

Встреча «Лестер» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 декабря, и начнется в 18:00 по московскому времени.