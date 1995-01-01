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    «Лестер» на матче с «Манчестер Сити» предоставит своим фанатам бесплатное пиво и мясные пироги

    «Лестер» на своем официальном сайте сообщил, что намерен отблагодарить своих болельщиков на домашнем матче с «Манчестер Сити».

    На стадионе «Кинг Пауэр» фанатам бесплатно предоставят пиво, воду и мясные пироги [по одной бутылке и куску на каждого владельца домашнего билета] в качестве благодарности за их поддержку в этом сезоне.

    Кроме того, напротив фан-шопа «Лестера» также будет сооружена бесплатная деревня для болельщиков с живым оркестром, художниками и ярмарочными аттракционами.

    Встреча «Лестер» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 декабря, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Лестера»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4656

      Cules2013 17 минут назад

      вот это сервис, программа лояльности, что надо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      utyf17 22 минуты назад

      ЭТО ГЕЙРОПА В СКРЕПОНОСНОЙ ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +784

      Dimka_Foxy 34 минуты назад

      У нас даже платного нету)

      2
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