Рамос – журналистам: «Моуринью нет в «Реале» уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нем»

Капитан «Реала» Серхио Рамос на пресс-конференции накануне финала клубного чемпионата мира с «Аль-Айном» ответил на вопрос журналистов по поводу возможного возвращения в клуб Жозе Моуринью.
Во вторник португальского специалиста уволили из «Манчестер Юнайтед». Сегодня появилась информация, что мадридцы начали переговоры с Моуринью.
«Я не их тех людей, кто решает, кому быть тренером «Реала». Моуринью нет в клубе уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нем.
У нас есть шанс выиграть титул, а мы говорим о Моуринью. Капитан не выбирает тренеров», – сказал Рамос.
- Встреча «Аль-Айн» – «Реал» состоится завтра, 22 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.
- Моуринью уже тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Под руководством португальца мадридцы выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.