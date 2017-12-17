Рамос – журналистам: «Моуринью нет в «Реале» уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нем»

Капитан «Реала» Серхио Рамос на пресс-конференции накануне финала клубного чемпионата мира с «Аль-Айном» ответил на вопрос журналистов по поводу возможного возвращения в клуб Жозе Моуринью.

Во вторник португальского специалиста уволили из «Манчестер Юнайтед». Сегодня появилась информация, что мадридцы начали переговоры с Моуринью.

«Я не их тех людей, кто решает, кому быть тренером «Реала». Моуринью нет в клубе уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нем.

У нас есть шанс выиграть титул, а мы говорим о Моуринью. Капитан не выбирает тренеров», – сказал Рамос.