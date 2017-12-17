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    Рамос – журналистам: «Моуринью нет в «Реале» уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нем»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос на пресс-конференции накануне финала клубного чемпионата мира с «Аль-Айном» ответил на вопрос журналистов по поводу возможного возвращения в клуб Жозе Моуринью.

    Во вторник португальского специалиста уволили из «Манчестер Юнайтед». Сегодня появилась информация, что мадридцы начали переговоры с Моуринью.

    «Я не их тех людей, кто решает, кому быть тренером «Реала». Моуринью нет в клубе уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нем.

    У нас есть шанс выиграть титул, а мы говорим о Моуринью. Капитан не выбирает тренеров», – сказал Рамос.

    • Встреча «Аль-Айн» – «Реал» состоится завтра, 22 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • Моуринью уже тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
    • Под руководством португальца мадридцы выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: Marca

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    21.12.2018 18:59
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