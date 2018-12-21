Mundo Deportivo: «Реал» уже вступил в переговоры с Моуринью

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал».

Как сообщает Mundo Deportivo, президент мадридцев Флорентино Перес уже ведет переговоры со специалистом.

Положительную роль в переговорах играет отсутствие агента португальца Жорже Мендеша, у которого испортились отношения с Пересом из-за летнего трансфера из «Реала» в «Ювентус» нападающего Криштиану Роналду.

Моуринью имеет дело непосредственно с Пересом и его заместителем Хосе Анхелем Санчесом. У португальца хорошие отношения с обоими.