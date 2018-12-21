Mundo Deportivo: «Реал» уже вступил в переговоры с Моуринью

Мавр конечно уникум.. Провалился с треском в МЮ, заработал кучу бабла , и с покойно с Реалом договаривается..
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал».
Как сообщает Mundo Deportivo, президент мадридцев Флорентино Перес уже ведет переговоры со специалистом.
Положительную роль в переговорах играет отсутствие агента португальца Жорже Мендеша, у которого испортились отношения с Пересом из-за летнего трансфера из «Реала» в «Ювентус» нападающего Криштиану Роналду.
Моуринью имеет дело непосредственно с Пересом и его заместителем Хосе Анхелем Санчесом. У португальца хорошие отношения с обоими.
- Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.
- Под руководством тренера мадридцы выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.
- Свой последний трофей Моуринью выиграл с «Манчестер Юнайтед» – Лигу Европы в мае 2017 года.