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    Mundo Deportivo: «Реал» уже вступил в переговоры с Моуринью

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал».

    Как сообщает Mundo Deportivo, президент мадридцев Флорентино Перес уже ведет переговоры со специалистом.

    Положительную роль в переговорах играет отсутствие агента португальца Жорже Мендеша, у которого испортились отношения с Пересом из-за летнего трансфера из «Реала» в «Ювентус» нападающего Криштиану Роналду.

    Моуринью имеет дело непосредственно с Пересом и его заместителем Хосе Анхелем Санчесом. У португальца хорошие отношения с обоими.

    • Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.
    • Под руководством тренера мадридцы выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.
    • Свой последний трофей Моуринью выиграл с «Манчестер Юнайтед» – Лигу Европы в мае 2017 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +583

      Рубинище 34 минуты назад

      Мавр конечно уникум.. Провалился с треском в МЮ, заработал кучу бабла , и с покойно с Реалом договаривается..

      0
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      Рейтинг: +250

      salexeich 1 час назад

      Наверняка договорятся, и Реал наконец-то заиграет как в былые годы, даже без Роналду.

      1
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      Рейтинг: +2232

      zatonn 1 час назад

      У Переса, похоже, совсем чердак снесло.

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