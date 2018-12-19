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    Федун: «Мутко многое сделал для развития российского футбола. Прогресс – его заслуга»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход Виталия Мутко с должности главы РФС. Об этом стало известно сегодня на заседании исполкома организации.

    Мутко во второй раз в карьере возглавил РФС в сентябре 2015 года сроком на один год. По его истечении был переизбран на новый четырехлетний срок. В декабре временно отошел от своих обязанностей, а исполняющим обязанности президента РФС стал Александра Алаев.

    «Виталий Леонтьевич многое сделал для развития футбола. Тот прогресс, который произошел, в том числе и со сборной России, удачное проведение чемпионата мира – заслуга Мутко.

    Он, несмотря на всю критику, назначил Станислава Черчесова главным тренером команды, защитил его от всех желающих снять тренера до начала турнира, принял все на грудь и оказался прав», – сказал Федун.

    Источник: «Р-Спорт»

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    19.12.2018 16:50
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1977

      nemolod 4 минуты назад

      Возможно,что у футбольных начальников по части финансов прогресс,а вот по части самого футбола - это не просто регресс,а почти полный п...ц!

      0
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      Рейтинг: +42098

      zigbert 8 минут назад

      Особого прогресса пока не видно. Относительный успех на ЧМ2018 ,не является показателем. Сейчас все встает на круги своя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      амани 54 минуты назад

      А что Мутко создал футбольный клуб Прогресс?.....а где он играет, на какой планете?.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      prezent2017 10 часов назад

      Мудко, скажи кто твой друг и я скажу кто ты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      vka1970 12 часов назад

      То что сборная и наш футбол ещё не умер, это заслуга самих футболистов и тренерского персонала.Вопреки всему.Вопреки Мутко, лимиту и прочей ******.Эти реформаторы загнали наш футбол под самый низкий плинтус.А Федун сейчас идёт по стопам нашего "великого" реформатора.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +346

      shpilman 13 часов назад

      а вы прогресс с РЕГРЕССОм не путаете, Ре-Спорт)?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Play 15 часов назад

      О каком прогрессе речь? Чудо 1/4 Чемпионата Мира? Так это капля в море деградации. У нас уже 3 бразильца в сборной, а "дети лимита" сидят в СИЗО, потому что зажрались на жирных контрактах, где потолки зарплат для молодёжи, о которых говорили? Клубы умирают, в Премьер-Лиге скоро просто не будет набираться 16 конкурентоспособных команд на сезон. Перешли на осень-весну, с тех пор дальше 1/8 в еврокубках никто не проходил, зачем?

      10
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    • ...
      Рейтинг: +39642

      Рубик Докоян 15 часов назад

      Там собрались "петухи" и "кукушки" отсюда и весь елей хвалебный.

      4
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      Рейтинг: +1392

      САДЫЧОК 16 часов назад

      Федун , Мутко и др-это одно и тоже ! Ничего общего с футболом у них нет !

      5
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      Рейтинг: +1361

      ribavadim > САДЫЧОК 6 часов назад

      За-то у них есть общее отношение: к баблу , халяве и глупости!

      1
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      Рейтинг: +426

      amazonaws 16 часов назад

      СМИ сватают Дюкова но, по всей вероятности, он НИЧЕМ от Мутко не будет отличаться.
      Хотя, отличия напрашиваются и, очень даже может быть, мы их увидим, потому что их НЕ ЗАМЕТИТЬ будет очень сложно, разве что, только СЛЕПОМУ!
      ***
      1. Вспомните Луческу и его ЗНАМЕНИТЫЕ, на весь футбольный мир, заявления!
      Забыли? Так я напомню!!!
      "Президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды", для помощи Спартаку.
      Это действительно так и было - реально и на деле!
      Именно благодаря этой помощи - административным ресурсом РФС и скандальным судейством, во вред другим командам, - Спартак впервые за 16 лет, ОБМАНОМ и судейскими скандалами занял первое место в нашем чемпионате.
      ***
      2. Вот выдержка из интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4-го марта 2016 года.
      У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака».
      Он сказал, что "лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата сезона 2016/17, всеми неправдами защищал «Спартак»".
      Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент РФС, так РЬЯНО и НАХРАПИСТО, защищал судейские интересы одной команды, в УЩЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару, Локомотиву и Тереку!
      Вы должны понимать, что судьи и чиновники РФС ЗАБЕСПЛАТНО, в российском футболе, ничьи интересы защищать НЕ БУДУТ, только за счёт цены вопроса.
      По криминальному понятию - Утром деньги, вечером "стулья"!
      Вот и делайте выводы сами.
      ***
      Но Дюков вряд ли сдастся на милость Федуну, под давлением его цены вопроса.
      Хотя, как знать!
      Мутко ведь не устоял перед соблазном.

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      Рейтинг: +47

      Play > amazonaws 16 часов назад

      Что за бред? С каких пор Джабба Хатт стал футбольным экспертом? У него каждое интервью это повод обосрать Спартак по поводу и без. А градус маразма в заявлениях Луческу времён Зенита всегда был близок к 100. Он всех винил в своей провальной работе - и руководство самого Зенита, и Мутко, и Спартак, и Святой Дух.

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