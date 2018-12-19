Федун: «Мутко многое сделал для развития российского футбола. Прогресс – его заслуга»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход Виталия Мутко с должности главы РФС. Об этом стало известно сегодня на заседании исполкома организации.

Мутко во второй раз в карьере возглавил РФС в сентябре 2015 года сроком на один год. По его истечении был переизбран на новый четырехлетний срок. В декабре временно отошел от своих обязанностей, а исполняющим обязанности президента РФС стал Александра Алаев.

«Виталий Леонтьевич многое сделал для развития футбола. Тот прогресс, который произошел, в том числе и со сборной России, удачное проведение чемпионата мира – заслуга Мутко.

Он, несмотря на всю критику, назначил Станислава Черчесова главным тренером команды, защитил его от всех желающих снять тренера до начала турнира, принял все на грудь и оказался прав», – сказал Федун.