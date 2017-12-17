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    Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» проиграл «Аль-Аину» по пенальти

    «Ривер Плейт» проиграл «Аль-Аину» в полуфинале клубного чемпионата мира в серии пенальти – 4:5. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

    В финале «Аль-Аин» встретится с победителем пары «Касима»«Реал».

    Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

    Ривер Плейт (Аргентина) – Аль-Аин (ОАЭ) – 2:2 (2:2; 0:0; 0:0; 4:5 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Берг, 3; 1:1 – Борре, 11; 2:1 – Борре, 16; 2:2 – Кайо, 51.

    Нереализованный пенальти: Мартинес, 69 – нет.

    Календарь клубного чемпионата мира

    Результаты клубного чемпионата мира

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2018 22:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Bobafett 3 часа назад

      В 2013 команда из Морокко играла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 3 часа назад

      Когда такое было ,что бы арабы играли в финале?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4615

      Cules2013 7 часов назад

      футбол всё-таки интересная штука

      1
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      Рейтинг: -6

      avroshov 9 часов назад

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/miopres

      -1
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      Рейтинг: +824

      СОКОЛ САРАТОВ 14 часов назад

      эмираты молодцы

      2
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      Рейтинг: +1085

      koli4ka 15 часов назад

      ну если этот Аль-Каин ещё в финале Реал обуют,вот мои тапки обхохочутся...

      1
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      Рейтинг: +191

      Джавел. 16 часов назад

      Весьма зрелищный был матч. Российским клубам до этого Аль-Айна далековато, достойно играли.

      3
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      Рейтинг: +16807

      vick-north-west > Джавел. 16 часов назад

      Как-нибудь договорятся провести этот турнир в России, Аль-Айн играл на правах хозяев.

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