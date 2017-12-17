Клубный ЧМ. «Ривер Плейт» проиграл «Аль-Аину» по пенальти

«Ривер Плейт» проиграл «Аль-Аину» в полуфинале клубного чемпионата мира в серии пенальти – 4:5. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

В финале «Аль-Аин» встретится с победителем пары «Касима» – «Реал».

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Ривер Плейт (Аргентина) – Аль-Аин (ОАЭ) – 2:2 (2:2; 0:0; 0:0; 4:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Берг, 3; 1:1 – Борре, 11; 2:1 – Борре, 16; 2:2 – Кайо, 51.

Нереализованный пенальти: Мартинес, 69 – нет.

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