Буффон: «Победа, выход в плей-офф и первое место – что может быть лучше?»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от победы над «Црвеной Звездой» (4:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Парижская команда заняла первое место в своей группе.

«Победа, выход в плей-офф и первое место – что может быть лучше? Вперед, Париж», – написал Буффон.

Vittoria, qualificazione e primo posto. Meglio di così? Allez Paris

Victory, qualification and first place. Is there anything better? Allez Paris

Victoire, qualification et première place. Quoi de mieux? Allez Paris#ICICESTPARIS #psg #ucl pic.twitter.com/giegwdnxjU