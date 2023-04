Озил, Обамеянг и Лаказетт перед началом сезона употребляли веселящий газ

Издание The Sun опубликовало фото с вечеринки, на котором запечатлены футболисты «Арсенала».

На изображении видно, как Александр Лаказетт, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг и другие игроки вдыхают веселящий газ. Генрих Мхитарян и Шкодран Мустафи не употребляли данное вещество.

Вечеринка прошла перед началом сезона-2018/19. «Арсенал» в начале сезона дважды проиграл, но после этого не уступал в 20 матчах подряд.

Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

