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    • Озил, Обамеянг и Лаказетт перед началом сезона употребляли веселящий газ

    Озил, Обамеянг и Лаказетт перед началом сезона употребляли веселящий газ

    Издание The Sun опубликовало фото с вечеринки, на котором запечатлены футболисты «Арсенала».

    На изображении видно, как Александр Лаказетт, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг и другие игроки вдыхают веселящий газ. Генрих Мхитарян и Шкодран Мустафи не употребляли данное вещество.

    Вечеринка прошла перед началом сезона-2018/19. «Арсенал» в начале сезона дважды проиграл, но после этого не уступал в 20 матчах подряд.

    Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: The Sun

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    07.12.2018 10:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 16:35

      Химики, физиологи, врачи отдыхают, когда начинают размышлять пэтэушники вместе с ЕГЭистами. Лёгкую эйфорию много чего может вызвать у человека. Мне необязательно что-то нюхать или пить, достаточно посмотреть на юное создание противоположного пола старше 18 лет...

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      Рейтинг: +281

      trudovik 7 декабря 2018, 15:16

      Не более чем расслабон. Работаю в стоматологии, часть процедур наши пациенты проходят по ЗАКС (Закись азота – кислородная седация). Смысл в том, что закись азота подается в дыхательные пути через носовую маску в разных концентрациях с кислородом (для каждого пациента своя концентрация). Расслабляет, притупляет боль, дает чувство эйфории и легкую опьяненность. Выветривается из организма практически моментально. Никакого вредного воздействия на ЦНС нет, привыкания нет. Этот метод лечения успешно применяется при работе с детьми. Поэтому не понимаю в чем проблема. Это не допинг, быстрее бегать и лучше забивать от этого не станут. Непонятно почему такие богатые чуваки балуются шариками... купили бы аппарат для смешивания и подачи, пару балонов кислорода и закиси и сидели бы в масках. Куда интереснее...

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      Рейтинг: +3597

      acor94 7 декабря 2018, 13:23

      Ну и что. А мои одноклассники упарываются метом и героином.

      0
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 7 декабря 2018, 11:47

      Газ замедленного действия..))
      Главное, - это правильное дыхание, а ноги своё исполнят, как надо!..))

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 декабря 2018, 11:13

      Только Обама с него голы шлёпает))))

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 декабря 2018, 11:06

      что это вообще такое?может это просто что то вроде гелия которым все в детстве дышали и потом ржали с писклявого голоса...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Михаил Шевченко 7 декабря 2018, 12:06

      В школе проходили,окись азота вроде бы.

      0
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      Рейтинг: +3524

      FRZZ 7 декабря 2018, 10:51

      Теперь будут писать где пукнули футболисты......

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 10:51

      Поэтому в матче с МЮ у них был отходняк.Это поколение фармакологических наркоманов,игра которых вызывает восхищение у нашей нынешней публики,будет уходить из жизни очень рано,после окончания футбольной карьеры.

      -2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Агасфер 7 декабря 2018, 10:55

      Лол, дышали в августе, попускает в декабре. Дружище, ты в буквы можешь?

      4
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      Рейтинг: +81

      palik > Tyler_Stark 7 декабря 2018, 16:51

      я думаю его слова ни что иной как сарказм

      0
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