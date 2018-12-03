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    Ерохин: «Бельгия – один из самых сложных соперников»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин не смог выделить «группу смерти» после жеребьевки квалификации Евро-2020.

    Сборная России сыграет в группе I с Бельгией, Казахстаном, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.

    «Группа достаточно интересная. Бельгия – одна из ведущих сборных мира, на данный момент они на первом месте в рейтинге ФИФА, в их лице нам достался один из самых сложных соперников.

    Шотландия также очень неуступчивая команда. Важно сконцентрировано подойти к матчам с Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

    В общем, жеребьевка состоялась ровная, сложно выделить какую-то группу смерти. Думаю, будет интересно наблюдать за группами С, F и H. Но в первую очередь мы сосредоточены на своих соперниках, будем готовиться», – сказал Ерохин.

    Источник: Сборная России

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    03.12.2018 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 декабря 2018, 11:58

      Неужели?
      Думал, Сан Монино!

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