Ерохин: «Бельгия – один из самых сложных соперников»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин не смог выделить «группу смерти» после жеребьевки квалификации Евро-2020.

Сборная России сыграет в группе I с Бельгией, Казахстаном, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.

«Группа достаточно интересная. Бельгия – одна из ведущих сборных мира, на данный момент они на первом месте в рейтинге ФИФА, в их лице нам достался один из самых сложных соперников.

Шотландия также очень неуступчивая команда. Важно сконцентрировано подойти к матчам с Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

В общем, жеребьевка состоялась ровная, сложно выделить какую-то группу смерти. Думаю, будет интересно наблюдать за группами С, F и H. Но в первую очередь мы сосредоточены на своих соперниках, будем готовиться», – сказал Ерохин.