Тренер сборной Бельгии Мартинес: «Россия может обыгрывать лучшие сборные»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил итоги жеребьевки отборочного цикла к Евро-2020. В группу к бельгийцам, в частности, попала сборная России.

«У нас ровная группа. Россияне уверены в себе. На чемпионате мира они показали, что способны обыгрывать лучшие сборные. У шотландцев, в свою очередь, много молодых футболистов, и они победили в своей группе в Лиге наций», – цитирует тренера sporza.be.

Отборочный цикл начнется весной.

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Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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