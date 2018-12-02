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    • Тренер сборной Бельгии Мартинес: «Россия может обыгрывать лучшие сборные»

    Тренер сборной Бельгии Мартинес: «Россия может обыгрывать лучшие сборные»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил итоги жеребьевки отборочного цикла к Евро-2020. В группу к бельгийцам, в частности, попала сборная России.

    «У нас ровная группа. Россияне уверены в себе. На чемпионате мира они показали, что способны обыгрывать лучшие сборные. У шотландцев, в свою очередь, много молодых футболистов, и они победили в своей группе в Лиге наций», – цитирует тренера sporza.be.

    Отборочный цикл начнется весной.

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    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: sporza.be

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    02.12.2018 18:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 3 декабря 2018, 09:58

      Конечно может,но не чаще одного раза в 10 лет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -5

      Govy 2 декабря 2018, 20:30

      Сразу видно-интелигентный человек......ну пошутил и хорошо)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 декабря 2018, 19:43

      это легкий ничего незначащий реверанс в сторону нашей сборной....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 19:19

      Как и проиграть, отнюдь не лучшим...

      3
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 2 декабря 2018, 18:43

      Бельгия заволновалась...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Slepoy71 2 декабря 2018, 23:55

      Сомневаюсь.Спецом занижают свой потенциал, чтобы усыпить бдительность.

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