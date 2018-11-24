Футболисты «Базеля» ели на 125-летии клуба, пока футболистки продавали билеты

Английское издание The Independent со ссылкой на CNN сообщило о сексизме со стороны руководства «Базеля» на мероприятии, посвященном 125-летию клуба.

Согласно источнику, игроки мужской команды клуба были приглашены на торжественный обед, в котором также приняли участие выбранные владельцы сезонных абонементов.

По информации CNN, игроки женской команды швейцарского клуба в это время продавали билеты болельщикам. Пресс-служба отказалась комментировать ситуацию, сообщив только, что «футболистки пытались продать как можно больше билетов».

«Это просто удивительно. Меня также удивила реакция этих девушек, которые никак не отреагировали и продолжили заниматься тем, что им сказали», – цитирует американский телеканал Элизабет Шнайдер-Шнайтер, болельщицу «Базеля».

За 125 лет существования «Базель» 20 выигрывал чемпионат Швейцарии. Это второй показатель в истории национального футбола после «Грассхоппера» (26 титулов). Начиная с сезона-1999/2000, «Базель» выходит в основную стадию еврокубков.