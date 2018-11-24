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    Футболисты «Базеля» ели на 125-летии клуба, пока футболистки продавали билеты

    Английское издание The Independent со ссылкой на CNN сообщило о сексизме со стороны руководства «Базеля» на мероприятии, посвященном 125-летию клуба.

    Согласно источнику, игроки мужской команды клуба были приглашены на торжественный обед, в котором также приняли участие выбранные владельцы сезонных абонементов.

    По информации CNN, игроки женской команды швейцарского клуба в это время продавали билеты болельщикам. Пресс-служба отказалась комментировать ситуацию, сообщив только, что «футболистки пытались продать как можно больше билетов».

    «Это просто удивительно. Меня также удивила реакция этих девушек, которые никак не отреагировали и продолжили заниматься тем, что им сказали», – цитирует американский телеканал Элизабет Шнайдер-Шнайтер, болельщицу «Базеля».

    За 125 лет существования «Базель» 20 выигрывал чемпионат Швейцарии. Это второй показатель в истории национального футбола после «Грассхоппера» (26 титулов). Начиная с сезона-1999/2000, «Базель» выходит в основную стадию еврокубков.

    Источник: The Independent

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    24.11.2018 18:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 24 ноября 2018, 20:43

      Что за идиотский заголовок!!!!! Как и ФУТБОЛЬНАЯ НОВОСТЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 24 ноября 2018, 20:32

      боже мой, да всем насрать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 ноября 2018, 20:25

      Я срал, а жена готовила... Сексизм??....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 ноября 2018, 20:23

      ******** гейропа... Слов больше нет...

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 ноября 2018, 19:30

      "Меня также удивила реакция этих девушек, которые никак не отреагировали и продолжили заниматься тем, что им сказали"
      =======
      Потому что им ещё не засрали мозг вашей радикальной чушью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 24 ноября 2018, 18:57

      И что?

      1
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