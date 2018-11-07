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    Чалов: «Мы победили «Реал» при переполненных «Лужниках», постараемся обыграть и «Рому»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы». По словам форварда, полные трибуны стадиона «Лужники» должны помочь московской команде добиться положительного результата.

    После трех игр в активе у ЦСКА четыре очка. У «Ромы» и «Реала» по шесть баллов. Римляне лидируют в турнирной таблице.

    «Рома» дает играть в футбол, и сама играет, поэтому здесь все зависит только от нас, от того, кто будет лучше в конкретные 90 минут. Хочется верить, мы выйдем на поле при переполненных «Лужниках». А матч с «Реалом» в похожей обстановке показал, что нет ничего невозможного.

    Думаю, в таких поединках за нас переживают не только армейские, но и многие нейтральные болельщики по всей стране. Для всех них мы постараемся сделать главное – добиться очередного победного результата!» – сказал Чалов.

    Встреча ЦСКА – «Рома» состоится сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.11.2018 18:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 7 ноября 2018, 21:28

      Там была неооценка и недонастрой плюс плохая форма Реала. Сегодня все встанет на свои места.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 ноября 2018, 20:18

      Победа ЦСКА будет сродни чуду.Но надежда умирает последней.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 20:08

      Пусть удача будет на стороне армейской молодёжи и обе команды покажут интересную результативную игру.

      2
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      Рейтинг: +86

      Марфа Васильевна 7 ноября 2018, 20:00

      Кони не подведите.Ждем достойной игры.Главное не играйте от обороны и почаще атакуйте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 ноября 2018, 19:52

      Конечно все ждут положительный результат и радует что нападающий Чалов переполнен оптимизмом и верой в победу над "Ромой"

      0
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > fanchik 7 ноября 2018, 21:29

      Да кто все ждут-то? Разве только те, кто ничего не понимает в футболе.

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik > Вомбат 7 ноября 2018, 21:50

      Я ошибся написав все ,правильнее многие, за исключение "крутых специалистов футбола" "Комбата-Вомбата-Солдата"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 7 ноября 2018, 19:41

      постарайтесь!

      1
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 7 ноября 2018, 19:37

      Посмотрим,поглядим...Но вот "писателю"- двойка."Рома сама играет и дает играть..."Ага,Де Росси так даст,мало не покажется.ИМХО.Ничья.Всех устроит.Реал и Рома в 18,а ЦСКА в ЛЕ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 7 ноября 2018, 19:35

      Удачи.

      -1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 7 ноября 2018, 19:18

      Абсолютно прав Чалов,все нормальные болельщики сегодня желают победы ЦСКА.Я в том числе.Желаю яркой и красивой победы армейцам.Чалову дубль!При должном настрое,который,уверен,будет запредельным Рома вполне по зубам ЦСКА.

      5
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Муруал 7 ноября 2018, 21:29

      Желаем конечно, но желаем невозможного.

      0
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