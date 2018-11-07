Чалов: «Мы победили «Реал» при переполненных «Лужниках», постараемся обыграть и «Рому»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы». По словам форварда, полные трибуны стадиона «Лужники» должны помочь московской команде добиться положительного результата.

После трех игр в активе у ЦСКА четыре очка. У «Ромы» и «Реала» по шесть баллов. Римляне лидируют в турнирной таблице.

«Рома» дает играть в футбол, и сама играет, поэтому здесь все зависит только от нас, от того, кто будет лучше в конкретные 90 минут. Хочется верить, мы выйдем на поле при переполненных «Лужниках». А матч с «Реалом» в похожей обстановке показал, что нет ничего невозможного.

Думаю, в таких поединках за нас переживают не только армейские, но и многие нейтральные болельщики по всей стране. Для всех них мы постараемся сделать главное – добиться очередного победного результата!» – сказал Чалов.

Встреча ЦСКА – «Рома» состоится сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.