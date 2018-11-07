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  • Чалов: «Мы победили «Реал» при переполненных «Лужниках», постараемся обыграть и «Рому»

Чалов: «Мы победили «Реал» при переполненных «Лужниках», постараемся обыграть и «Рому»

7 ноября 2018, 18:29
12

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы». По словам форварда, полные трибуны стадиона «Лужники» должны помочь московской команде добиться положительного результата.

После трех игр в активе у ЦСКА четыре очка. У «Ромы» и «Реала» по шесть баллов. Римляне лидируют в турнирной таблице.

«Рома» дает играть в футбол, и сама играет, поэтому здесь все зависит только от нас, от того, кто будет лучше в конкретные 90 минут. Хочется верить, мы выйдем на поле при переполненных «Лужниках». А матч с «Реалом» в похожей обстановке показал, что нет ничего невозможного.

Думаю, в таких поединках за нас переживают не только армейские, но и многие нейтральные болельщики по всей стране. Для всех них мы постараемся сделать главное – добиться очередного победного результата!» – сказал Чалов.

Встреча ЦСКА – «Рома» состоится сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Рома Чалов Федор
Комментарии (12)
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Муруал
1541607521
Абсолютно прав Чалов,все нормальные болельщики сегодня желают победы ЦСКА.Я в том числе.Желаю яркой и красивой победы армейцам.Чалову дубль!При должном настрое,который,уверен,будет запредельным Рома вполне по зубам ЦСКА.
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prtcs
1541608507
Удачи.
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mutabor0992
1541608641
Посмотрим,поглядим...Но вот "писателю"- двойка."Рома сама играет и дает играть..."Ага,Де Росси так даст,мало не покажется.ИМХО.Ничья.Всех устроит.Реал и Рома в 1\8,а ЦСКА в ЛЕ.
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neofizer
1541608914
постарайтесь!
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fanchik
1541609524
Конечно все ждут положительный результат и радует что нападающий Чалов переполнен оптимизмом и верой в победу над "Ромой"
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Марфа Васильевна
1541610041
Кони не подведите.Ждем достойной игры.Главное не играйте от обороны и почаще атакуйте.
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Рубик Докоян
1541610526
Пусть удача будет на стороне армейской молодёжи и обе команды покажут интересную результативную игру.
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александр п
1541611080
Победа ЦСКА будет сродни чуду.Но надежда умирает последней.
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Вомбат
1541615290
Там была неооценка и недонастрой плюс плохая форма Реала. Сегодня все встанет на свои места.
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