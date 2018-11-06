Глеб: «Надеюсь, Венгер добьется большого успеха в своей новой команде»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб выразил надежду, что экс-главный тренер лондонцев Арсен Венгер достигнет успеха в новом клубе.

Ранее сообщалось, что французский специалист может возглавить «Милан» или «Баварию».

«Все в мире, когда думают об «Арсенале», то думают об Арсене Венгере. Но это жизнь и все меняется.

Я надеюсь, что он принесет большой успех своей новой команде. Слышал, что он едет в «Баварию». Но кто знает, может быть, поедет, а, может, и нет», – сказал Глеб.