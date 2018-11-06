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    Глеб: «Надеюсь, Венгер добьется большого успеха в своей новой команде»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб выразил надежду, что экс-главный тренер лондонцев Арсен Венгер достигнет успеха в новом клубе.

    Ранее сообщалось, что французский специалист может возглавить «Милан» или «Баварию».

    «Все в мире, когда думают об «Арсенале», то думают об Арсене Венгере. Но это жизнь и все меняется.

    Я надеюсь, что он принесет большой успех своей новой команде. Слышал, что он едет в «Баварию». Но кто знает, может быть, поедет, а, может, и нет», – сказал Глеб.

    Источник: Tribalfootball

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    06.11.2018 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 6 ноября 2018, 17:39

      Не надо его в Баварию )ой не надо

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