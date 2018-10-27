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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Решение о новом тренере «Спартака» принимает Алекперов. Догадаться о его логике невозможно»

    Комментатор Василий Уткин высказал мнение о том, кто станет новым главным тренером «Спартака».

    Ранее сообщалось, что красно-белые договорились о контракте с Олегом Кононовым. Предыдущий тренер москвичей Массимо Каррера был отправлен в отставку.

    «Это очень интересно – обсуждать, кто возглавит «Спартак». Но вы напрасно думаете, что идет напряженное взвешивание кандидатур, сильных и слабых сторон.

    О решении, о его методике, нужно знать две вещи, первая – Леонид Федун ничего не взвешивает. Он прокрастинирует. Он откладывает до последнего. И вторая: решение о главном тренере «Спартака» принимает Вагит Алекперов. Никакого представления о том, как размышляет о футболе этот человек, все равно ни у кого нет. Догадаться о его логике невозможно. Логика будет в том, кто пробьется с советом последним и угадает нужный момент. Очень честная лотерея, в этом даже можно усматривать провидение», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Уткина

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    27.10.2018 00:21
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +41

      thereddog 27 октября 2018, 22:50

      коллеги, окститесь. это кто там крутой управленец - федун что ли? может миллер? сечин, мутко? нет, правильно. тогда этот то с чего грамотным стал. когда речь доходит до проектов, эффективность которых можно легко отследить, сразу становится ясно с этими управленцами. спартак, зенит, рубин - это классика убыточности. книги можно писать как не надо. поэтому аликперов и не в восторге - ему шум не нужен. ему федун и нужен здесь, как прослойка - типа это спартак это проект федуна. тогда чего он решения по тренерам принимает? может вася того - не совсем прав. либо очередную "утку" запустил.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 27 октября 2018, 16:10

      Что гадать? Назвал бы своего кандидата.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 27 октября 2018, 14:49

      Истинный хозяин "Спартака" не обязан делиться своими планами.А мы не в состоянии вообще оценить все хитросплетения внутренней кухни клуба.Может деньги через него отмывают и обналичивают,а может просто держат игрушку для удовлетворения собственного самолюбия. Ведь у большого бизнес-человека должны быть вещи определённого набора :Недвижимость на далёком тёплом море,пару юных любовниц,яхта,десяток элитных машин ограниченной серии,ну и "гоночная конюшня",или клубишко,по одному какому-нибудь виду спорта.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 27 октября 2018, 14:20

      Уткин умный мужик,он первый догадался ,или разнюхал,что Кокорина подставили.Логично ,что Федун просто поставлен на хозяйство как грамотный управленец в нефтянке.Но для футбола его знаний и опыта недостаточно.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > александр п 27 октября 2018, 14:51

      А где Вы прочитали,что Федун-"грамотный управленец в нефтянке",я тоже хочу подробностей! Л.А.Федун-пропагандист марксистско-ленинских идей в советских академиях,бывший портфеленосец Алекперова и опытный царедворец.Всё.Таков и итог его деятельности в "Спартаке".

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Агасфер 27 октября 2018, 14:56

      Читал ,что он крупной компанией рулит,по российским меркам он опытный управленец.Судя по результатам его работы в Спартаке ничего не понимает в футболе.

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      Рейтинг: +1440

      balam 27 октября 2018, 11:01

      очередной высер жиробаса. вася, футболу без тебя спокойней

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 27 октября 2018, 09:55

      Логика есть, но ее шифруют,что-бы не кто не догадался!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Опорник84 27 октября 2018, 14:21

      Операция "Ы",а если серьёзно руководство Спартака обыкновенные дилетанты.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 27 октября 2018, 09:32

      романцев или тихонов

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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер > Igor Belousov 27 октября 2018, 10:37

      Точно! Я и забыл, что Тихонов без работы сидит!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 27 октября 2018, 09:31

      ну так и в Зените Миллер всё решает,кто девушку кормит тот её и танцует.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 27 октября 2018, 08:14

      "Складно излагает,собака.
      Учитесь,Киса."(с)

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 27 октября 2018, 07:16

      Туман, туман....

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