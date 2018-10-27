Уткин: «Решение о новом тренере «Спартака» принимает Алекперов. Догадаться о его логике невозможно»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о том, кто станет новым главным тренером «Спартака».

Ранее сообщалось, что красно-белые договорились о контракте с Олегом Кононовым. Предыдущий тренер москвичей Массимо Каррера был отправлен в отставку.

«Это очень интересно – обсуждать, кто возглавит «Спартак». Но вы напрасно думаете, что идет напряженное взвешивание кандидатур, сильных и слабых сторон.

О решении, о его методике, нужно знать две вещи, первая – Леонид Федун ничего не взвешивает. Он прокрастинирует. Он откладывает до последнего. И вторая: решение о главном тренере «Спартака» принимает Вагит Алекперов. Никакого представления о том, как размышляет о футболе этот человек, все равно ни у кого нет. Догадаться о его логике невозможно. Логика будет в том, кто пробьется с советом последним и угадает нужный момент. Очень честная лотерея, в этом даже можно усматривать провидение», – написал Уткин в телеграме.