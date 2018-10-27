Уткин: «Решение о новом тренере «Спартака» принимает Алекперов. Догадаться о его логике невозможно»

коллеги, окститесь. это кто там крутой управленец - федун что ли? может миллер? сечин, мутко? нет, правильно. тогда этот то с чего грамотным стал. когда речь доходит до проектов, эффективность которых можно легко отследить, сразу становится ясно с этими управленцами. спартак, зенит, рубин - это классика убыточности. книги можно писать как не надо. поэтому аликперов и не в восторге - ему шум не нужен. ему федун и нужен здесь, как прослойка - типа это спартак это проект федуна. тогда чего он решения по тренерам принимает? может вася того - не совсем прав. либо очередную "утку" запустил.
Комментатор Василий Уткин высказал мнение о том, кто станет новым главным тренером «Спартака».
Ранее сообщалось, что красно-белые договорились о контракте с Олегом Кононовым. Предыдущий тренер москвичей Массимо Каррера был отправлен в отставку.
«Это очень интересно – обсуждать, кто возглавит «Спартак». Но вы напрасно думаете, что идет напряженное взвешивание кандидатур, сильных и слабых сторон.
О решении, о его методике, нужно знать две вещи, первая – Леонид Федун ничего не взвешивает. Он прокрастинирует. Он откладывает до последнего. И вторая: решение о главном тренере «Спартака» принимает Вагит Алекперов. Никакого представления о том, как размышляет о футболе этот человек, все равно ни у кого нет. Догадаться о его логике невозможно. Логика будет в том, кто пробьется с советом последним и угадает нужный момент. Очень честная лотерея, в этом даже можно усматривать провидение», – написал Уткин в телеграме.