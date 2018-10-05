Шикунов: «В течение трех сезонов Божович должен вывести «Крылья Советов» в Лигу Европы»

Директор по развитию «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал о том, какие задачи стоят перед командой после прихода на пост главного тренера Миодрага Божовича.

Черногорский специалист возглавил самарцев сегодня, сменив Андрея Тихонова.

«Контракт Божовича рассчитан на два с половиной года. Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в Премьер-лиге, создать новую команду. На второй год нам необходимо подкрепить результат, а уже на третий попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы.

У «Крыльев Советов» прекрасный стадион и болельщики, город достоин быть представленным в еврокубках», – сказал Шикунов.

«Крыльев Советов» набрали семь очков в девяти турах РПЛ и занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.