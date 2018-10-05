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  • Шикунов: «В течение трех сезонов Божович должен вывести «Крылья Советов» в Лигу Европы»

Шикунов: «В течение трех сезонов Божович должен вывести «Крылья Советов» в Лигу Европы»

5 октября 2018, 17:41
43

Директор по развитию «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал о том, какие задачи стоят перед командой после прихода на пост главного тренера Миодрага Божовича.

Черногорский специалист возглавил самарцев сегодня, сменив Андрея Тихонова.

«Контракт Божовича рассчитан на два с половиной года. Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в Премьер-лиге, создать новую команду. На второй год нам необходимо подкрепить результат, а уже на третий попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы.

У «Крыльев Советов» прекрасный стадион и болельщики, город достоин быть представленным в еврокубках», – сказал Шикунов.

«Крыльев Советов» набрали семь очков в девяти турах РПЛ и занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (43)
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MaxRnD
1538750752
Было б сказано. По окончании сезона вы его с собаками не найдёте, а о трёх и речи быть не может
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Skull_Boy
1538751504
У вас бабла на аренда арены нет клянчите бл9 у главы, а тут ЛЕ, потолок ваш гастроли в РПЛ и обратно домой в ФНЛ
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Mazai-NN
1538751639
Да столько никто не работает.
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Diesel133
1538751760
них*я себе
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Caniggia
1538753043
В течение трёх сезонов Божович сменит ещё 10 клубов.
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Полная Канистра
1538753193
план хороший на перспективу но трудно выполним ? это надо 5- ку верхних команд убрать совсем тогда ДА !!!!
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Lester84
1538753736
Шикунов - все тот же сказочник. В Ростове раньше рассказывал сказки, теперь в Самаре.
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m40
1538753737
Типа в этом году вылет, далее год в ФНЛ, а потом сразу на 6 место в РПЛ
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Рубик Докоян
1538759322
Божович во всех наших клубах работал по одному году кроме " Ростова", там он на 2 года задержался... )))
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zigbert
1538831120
Тренер конечно опытный. Возможно в зимнее ТО будут какие то приобретения.
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