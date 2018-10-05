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    Какой вы футболист?

    Шикунов: «В течение трех сезонов Божович должен вывести «Крылья Советов» в Лигу Европы»

    Директор по развитию «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал о том, какие задачи стоят перед командой после прихода на пост главного тренера Миодрага Божовича.

    Черногорский специалист возглавил самарцев сегодня, сменив Андрея Тихонова.

    «Контракт Божовича рассчитан на два с половиной года. Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в Премьер-лиге, создать новую команду. На второй год нам необходимо подкрепить результат, а уже на третий попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы.

    У «Крыльев Советов» прекрасный стадион и болельщики, город достоин быть представленным в еврокубках», – сказал Шикунов.

    «Крыльев Советов» набрали семь очков в девяти турах РПЛ и занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2018 17:41
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 16:05

      Тренер конечно опытный. Возможно в зимнее ТО будут какие то приобретения.

      4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 5 октября 2018, 21:37

      Шукунову главное не команду создать а карман набить, гоните этого вора в законе пока не поздно!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 20:08

      Божович во всех наших клубах работал по одному году кроме " Ростова", там он на 2 года задержался... )))

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Рубик Докоян 5 октября 2018, 20:37

      а ничего и не изменится -конец сезона-фнл -расторжение контракта с неустойками всеми -распродажа игроков ,которые в ФНЛ не играют - набор бесплатных игроков ,которые будут опять тащить в РФПЛ-это система уже)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > kupryaev 5 октября 2018, 20:41

      Посмотрим. Он работал успешно, поэтому его и брали из "Амкара", но в "Динамо" свой особенный дурдом, там не один тренер не может работать. В "Ростове" и "Арсенале", как и в "Москве" у него было всё нормально. Это уже вопросы к менеджменту, который там рыбку ловит в мутной воде. Как в "КС" сложится время покажет.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Рубик Докоян 5 октября 2018, 21:25

      хотелось бы верить,что ошибаюсь

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > kupryaev 5 октября 2018, 21:28

      Тут никаких гарантий нет. Но Граф тренер опытный и умеет работать с нашими клубами, что доказывал не раз. А как получится в "КС" уже будем посмотреть.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 5 октября 2018, 22:35

      Ну тут скорее всего первое, все-таки КС не вылетят, а это первая задача на сезон, т.к. вылетят Анжи и Енисей, а вот что предложат ему на следующий сезон уже вопрос интересный..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 6 октября 2018, 08:30

      "Анжи" может сняться и скорей всего так и будет. А вот "Енисей", "КС", "Уфа", " Динамо", "Арсенал" будут биться за стыки и прописку на следующий год.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 5 октября 2018, 20:04

      Что он курит?

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      Рейтинг: +706

      SanInstructor 5 октября 2018, 20:02

      да он больше двух сезонов нигде и не задерживался

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > SanInstructor 5 октября 2018, 20:05

      что есть то есть)

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 5 октября 2018, 19:40

      А что мешает через кубок туда попасть?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 октября 2018, 18:46

      Как я рад, что тебя турнули из Ростова!

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      Рейтинг: +3136

      m40 5 октября 2018, 18:35

      Типа в этом году вылет, далее год в ФНЛ, а потом сразу на 6 место в РПЛ

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 октября 2018, 18:35

      Шикунов - все тот же сказочник. В Ростове раньше рассказывал сказки, теперь в Самаре.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Lester84 5 октября 2018, 19:51

      ну сказку от Ростова видела вся европа!) в еврокубках

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > h3LL1k 5 октября 2018, 19:55

      И как за копейки, а точнее за откат, весь состав уехал в Питер

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > h3LL1k 5 октября 2018, 21:25

      Только заслуги Шикунова в этой сказке нету. Когда пришел Бердыев - Шикунова в Ростове уже не было + на него было заведено уголовное дело о растрате бюджетных средств)))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 октября 2018, 18:28

      а для чего ? очки потом делить на тех,кто не смог ? тут и так уфы пока хватает...

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