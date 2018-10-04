Лига Европы. «Спартак» в концовке матча не удержал победу над «Вильярреалом»

Игра 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» закончилась со счетом 3:3.
В составе гостей отличились Карл Экамби, Пабло Малья и Санти Касорла, за хозяев два гола забил Зе Луиш, один – Лоренцо Мельгарехо.
В параллельном матче «Рейнджерс» переиграл «Рапид» – 3:1.
Лига Европы. Группа G. 2-й тур
Спартак (Россия) – Вильярреал (Испания) – 3:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Экамби, 13; 1:1 – Зе Луиш, 34 (с пенальти); 1:2 – Малья, 49; 2:2 – Зе Луиш, 82; 3:2 – Мельгарехо, 85; 3:3 – Касорла, 90+6 (с пенальти).
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Тимофеев, 89), Ломовицкий (Ташаев, 80), Зобнин, Фернандо, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш.
«Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Мори, Руиз, Форнальс, Сансоне (Морено, 61), Тригерос, Педраса, Экамби (Лайюн, 76), Бонера, Чеккуиз (Касорла, 70).
Предупреждения: Джикия, 81; Фернандо, 83; Рассказов, 87 – Сансоне, 52; Морено, 81.
Рейнджерс (Шотландия) – Рапид (Австрия) – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Бериша, 42; 1:1 – Морелос, 43; 2:1 – Таверньер, 84 (с пенальти); 3:1 – Морелос, 90+4.