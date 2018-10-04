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  • Лига Европы. «Спартак» в концовке матча не удержал победу над «Вильярреалом»

Лига Европы. «Спартак» в концовке матча не удержал победу над «Вильярреалом»

4 октября 2018, 23:57
96

Игра 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак»«Вильярреал» закончилась со счетом 3:3.

В составе гостей отличились Карл Экамби, Пабло Малья и Санти Касорла, за хозяев два гола забил Зе Луиш, один – Лоренцо Мельгарехо.

В параллельном матче «Рейнджерс» переиграл «Рапид» – 3:1.

Лига Европы. Группа G. 2-й тур

Спартак (Россия) – Вильярреал (Испания) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Экамби, 13; 1:1 – Зе Луиш, 34 (с пенальти); 1:2 – Малья, 49; 2:2 – Зе Луиш, 82; 3:2 – Мельгарехо, 85; 3:3 – Касорла, 90+6 (с пенальти).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Тимофеев, 89), Ломовицкий (Ташаев, 80), Зобнин, Фернандо, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш.

«Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Мори, Руиз, Форнальс, Сансоне (Морено, 61), Тригерос, Педраса, Экамби (Лайюн, 76), Бонера, Чеккуиз (Касорла, 70).

Предупреждения: Джикия, 81; Фернандо, 83; Рассказов, 87 – Сансоне, 52; Морено, 81.

Рейнджерс (Шотландия) – Рапид (Австрия) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бериша, 42; 1:1 – Морелос, 43; 2:1 – Таверньер, 84 (с пенальти); 3:1 – Морелос, 90+4.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Вильярреал
Комментарии (96)
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Мары
1538686696
Опустошение и разочарование от концовки матча. Надежда, что Спартак начинает выздоравливать.
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kazak161
1538687082
Спасибо всем и Зениту и Спартаку и Краснодару, Здорово сыграли еще раз спасибо!
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Garrincha58
1538687171
временами Спартак играл просто здорово но только временами а вот хвалёный Зенит вообще не играл весь матч простояли у своей штрафной это ли не позорище так играть со средней командой за какой хрен вам платит Газпром такие деньжища!!!
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spartak never die
1538687369
Пенальти левый.Судья сраный русофоб.
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babenko1977
1538687410
Спартак как всегда облажался
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Рубик Докоян
1538687589
Молодцы, второй тайм провели здорово, с настроением и желанием. Не хватило игровой дисциплины и хладнокровия в концовке. Да и голы обидные пропускали, первый после рикошета и два привозных.
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ivanthebest
1538688048
Бл..дский немец, с..ка! Просто украл победу и 2 драгоценных очка, которых походу и может и не хватить для выхода из группы. Ну так подоср..ть! Г..ндон. Мало того что гол не засчитал по-моему чистый, так и ещё и пенку нарисовал сверхкомпенсированного времени, поверив итальянской симулянтке. С..ка. А по игре Спартак в целом молодцы. Виден прогресс в атакующих действиях. Команда начинает сыгрываться и это радует. Дальше надеюсь будут только прогрессировать. P.S. Все кто хаял Карреру, заткнитесь к х..ям наконец и дайте спокойно ему поработать. Всё нормализуется, если Вы за Спартак, Вы будете поддерживать в нынешней ситуации, а если Вы п..дорастические глорихантеры, то будете продолжать свою пену изливать.
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Krossmen73
1538702685
Вчерашняя игра Спартака показала что команда находится на верном пути.Бардака конечно хватало,но это же Спартак- самая весёлая и валидольная команда нашего чемпионата.Парни молодцы.Не опустили руки,отыгрались и вышли вперёд.Жаль что не удалось удержать победу.Но тут все сами всё видели.Бог судья этому судье...С хорошей игрой всех!
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Axe111
1538705275
Очередное позорище
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4agaaa
1538716689
Достойная игра Спартака! Спасибо ЦСКА Зениту и Краснодару ! Вперед Россия !!!
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