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    Лига Европы. «Спартак» в концовке матча не удержал победу над «Вильярреалом»

    Игра 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак»«Вильярреал» закончилась со счетом 3:3.

    В составе гостей отличились Карл Экамби, Пабло Малья и Санти Касорла, за хозяев два гола забил Зе Луиш, один – Лоренцо Мельгарехо.

    В параллельном матче «Рейнджерс» переиграл «Рапид» – 3:1.

    Лига Европы. Группа G. 2-й тур

    Спартак (Россия) – Вильярреал (Испания) – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Экамби, 13; 1:1 – Зе Луиш, 34 (с пенальти); 1:2 – Малья, 49; 2:2 – Зе Луиш, 82; 3:2 – Мельгарехо, 85; 3:3 – Касорла, 90+6 (с пенальти).

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Тимофеев, 89), Ломовицкий (Ташаев, 80), Зобнин, Фернандо, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш.

    «Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Мори, Руиз, Форнальс, Сансоне (Морено, 61), Тригерос, Педраса, Экамби (Лайюн, 76), Бонера, Чеккуиз (Касорла, 70).

    Предупреждения: Джикия, 81; Фернандо, 83; Рассказов, 87 – Сансоне, 52; Морено, 81.

    Рейнджерс (Шотландия) – Рапид (Австрия) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бериша, 42; 1:1 – Морелос, 43; 2:1 – Таверньер, 84 (с пенальти); 3:1 – Морелос, 90+4.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 23:57
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    Комментарии96
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:56

      Не то ругать ,не то хвалить. Но за упорство спасибо.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 5 октября 2018, 10:39

      Кто видел статистику матча Зенита и Славии???? Я в ****!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 5 октября 2018, 09:51

      а спартак заплатит ташаеву 5 тысяч он же заработал пенальти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 5 октября 2018, 09:27

      просёр

      0
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 5 октября 2018, 08:50

      Угловой был назначен после окончания компенсированного времени.
      Судье по темени!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 октября 2018, 08:43

      Эх... апять подкачали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ 5 октября 2018, 08:40

      Смотрел игру как нейтральный болельщик, поэтому игра понравилсь) Открытая и быстрая...

      2
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 5 октября 2018, 08:40

      хороший матч ! здорово сыграли во 2 тайме ! Всё будет хорошо у Спартака ! Чудовищно подвёл Ташаев ! И Вв тоже время его выход изменил ход игры !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 5 октября 2018, 08:39

      Спартак - красавца! Жаль

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 5 октября 2018, 08:38

      Ханни две штанги, набирает кондиции, это хорошо, Мельгарехо отыграл отлично. Команда оживилась, надеюсь продолжат подниматься!

      3
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