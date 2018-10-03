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  • Бабаев – об удалении Акинфеева: «Очень обидно – такая ложка дегтя!»

Бабаев – об удалении Акинфеева: «Очень обидно – такая ложка дегтя!»

3 октября 2018, 11:06
32

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах удаления Игоря Акинфеева в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

«Удаление Акинфеева я не пересматривал, но я пообщался с ним. Скорее всего, он получил две желтые карточки в течение минуты за излишнее проявление эмоций. Очень обидно – такая ложка дегтя. Но и без этого не бывает.

Понятно, что надо стараться сдерживать эмоции, но это очень трудно делать в таком матче. И понятно, что на Игоре большая ответственность, как на капитане, вратаре, а сегодня он еще один из немногих лидеров прошлого состава», – сказал Бабаев.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов ЦСКА Реал Акинфеев Игорь Бабаев Роман
Комментарии (32)
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KOLBIS
1538554833
А я не понял, тот кто вышел на минуту в игре,второй голкипер ЦСКА?...
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Fan Loko mik
1538555189
Честно говоря, я так и не понял ЗА ЧТО Игоря удалили???? Ну показал бы жёлтую и хватит, так этот урод сразу две жёлтые и следом красную!! И кто теперь в ворота станет, то чудо которое вышло на замену как то не впечатлило.....это вообще КТО????
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iuda
1538556371
Как наши футболисты привыкли материть судей в чемпионате России. А румын (советская еще система) он сразу понял, что сказал Акинфеев целой лекцией. Так, что ложка дегтя абсолютно по делу
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multiscan
1538556850
В одном из своих вчерашних комментариев, я написал, что на почве заявления об уходе из сборной Игорь может начудить. Так и сложилось. Спасибо "Реалу", что он ("Реал") в последнее время никакущий, да и время матча почти вышло. А про уход Игоря, моё личное мнение - тут не всё чисто!
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Grey33
1538558178
Одно слово - румын. Назови ты его хоть дважды заслуженным арбитром ФИФА.
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Dimasax74
1538559355
Странный чел, вместо того чтобы просто свистнуть окончание матча - устроил антироссийскую возню. Явно заказ Ромы. Игорь поддался - зря, не имел права на это.
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3a zenit
1538559369
нехер руками размахивать и матом гундосить,это тебе не РФПЛ.
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amazonaws
1538562848
Румынского судью назначили на эту игру, чтобы он помогал Реалу победить ЦСКА, но план некоторых чиновников УЕФА и около футбольных дельцов провалился. Реал сенсационно ПРОИГРАЛ, а ЦСКА сыграл надёжно в обороне! И тогда, в конце игры, румынский судья решил отыграться на Акинфееве. Он придумал вторую карточку по ходу с тем, чтобы хоть как-то НАСОЛИТЬ ЦСКА за победу над Реалом. Игрока ЦСКА Бекао затоптали испанцы и грубо сбили в штрафной ЦСКА, а румынский судья не свистнул нарушение. Некоторые эксперты это в расчёт не берут, а начинают выдумывать всякую ГЛУПОСТЬ, чтобы вину румынского судьи переложить на Акинфеева. Игорь имел право высказаться, но это чистая желтая, но ни как не удаление по второй, которую, НА ХОДУ, придумал судья. Румынский судья поступил ПОДЛО и НАГЛО! В матче с Реалом Игорь сыграл надёжно, выручал и не пропустил. Игорь Акинфеев основной вратарь ЦСКА и румынский судья это знал, а впереди игры с другими европейскими клубами в группе. Чтобы облегчить им задачу и осложнить её для ЦСКА, румынский судья ПРЕДНАМЕРЕННО и НЕ ОБОСНОВАНО удалил Акинфеева. Это безобразное судейство румынского судьи. Поздравляем ЦСКА с грандиозной победой! Дай Бог, не последней! ЦСКА лидирует в своей группе. Все ожидали худшего, а получилось, как нельзя ЛУЧШЕ и на позитивной победной ноте. Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА сыграет 23 октября против «Ромы». Пожелаем ЦСКА удачи и везения.
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Леха из Твери
1538573231
А вы помните как Акинфеев откровенно заехал кулаком по лицу игрока Торпедо. И всего лишь отделался желтой карточкой. Избаловали его судьи в России.
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zigbert
1538575548
Да уж этого никто не ожидал. На последних минутах был удален Акинфеев. Хотелось бы услышать подробных разъяснений от УЕФА.
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