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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бабаев – об удалении Акинфеева: «Очень обидно – такая ложка дегтя!»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах удаления Игоря Акинфеева в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

    «Удаление Акинфеева я не пересматривал, но я пообщался с ним. Скорее всего, он получил две желтые карточки в течение минуты за излишнее проявление эмоций. Очень обидно – такая ложка дегтя. Но и без этого не бывает.

    Понятно, что надо стараться сдерживать эмоции, но это очень трудно делать в таком матче. И понятно, что на Игоре большая ответственность, как на капитане, вратаре, а сегодня он еще один из немногих лидеров прошлого состава», – сказал Бабаев.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2018 11:06
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 17:05

      Да уж этого никто не ожидал. На последних минутах был удален Акинфеев. Хотелось бы услышать подробных разъяснений от УЕФА.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 3 октября 2018, 16:27

      А вы помните как Акинфеев откровенно заехал кулаком по лицу игрока Торпедо. И всего лишь отделался желтой карточкой. Избаловали его судьи в России.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 3 октября 2018, 16:22

      Пацаны за базар отвечают...
      Получают

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      Рейтинг: +288

      Cнег 3 октября 2018, 15:31

      Судья абсолютно прав. Не имеет капитан клуба в игре права доказывать судье, что время вышло. Судья в любом случае(заряжен он или нет) сделает так, как сочтет нужным. Это УРОК капитану коней: нельзя быть невыдержанным - он ответственен перед командой и болельщиками ВСЕГДА.
      Коней поздравляю - МОЛОДЦЫ!!!

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 3 октября 2018, 14:05

      Тупица, привык в чемпионате России пи...ь, забыл что в лиге чемпионов походу. Вообще заметил как он оскорбляет матом своих одноклубников, я б такое не сдержал, дал бы по рту сразу.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Avaretz 3 октября 2018, 19:18

      Как все горазды поливать Игоря, да он виноват, что так поступил, все мы люди, но судья тоже накосячил за одно и тоже наказание две желтые карточки. Знаешь в советское время было куда похуже и тренера матом ругались никто не жаловался!

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 3 октября 2018, 14:00

      Пора бы уже в нашем чемпионате за разговоры и эмоции наказывать. Просто в РПЛ им все позволено, а в ЛЧ другие дяди судят со своим мнением.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 октября 2018, 13:47

      Нельзя давать 2 карточки за одно нарушение.
      1 была показана за споры с судьей, вторая через 20 секунд за тоже самое.
      Судья явно нервничал потому что Реал неожиданно проиграл в Москве, но это не оправдание. Судью нужно дисквалифицировать хотя сам матч отсудил нормально. Акинфеева, к сожалению, не вернут на следующий матч вне зависимости от решения

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 октября 2018, 13:34

      Румынского судью назначили на эту игру, чтобы он помогал Реалу победить ЦСКА, но план некоторых чиновников УЕФА и около футбольных дельцов провалился.
      Реал сенсационно ПРОИГРАЛ, а ЦСКА сыграл надёжно в обороне!
      И тогда, в конце игры, румынский судья решил отыграться на Акинфееве.
      Он придумал вторую карточку по ходу с тем, чтобы хоть как-то НАСОЛИТЬ ЦСКА за победу над Реалом.
      Игрока ЦСКА Бекао затоптали испанцы и грубо сбили в штрафной ЦСКА, а румынский судья не свистнул нарушение.
      Некоторые эксперты это в расчёт не берут, а начинают выдумывать всякую ГЛУПОСТЬ, чтобы вину румынского судьи переложить на Акинфеева.
      Игорь имел право высказаться, но это чистая желтая, но ни как не удаление по второй, которую, НА ХОДУ, придумал судья.
      Румынский судья поступил ПОДЛО и НАГЛО!
      В матче с Реалом Игорь сыграл надёжно, выручал и не пропустил.
      Игорь Акинфеев основной вратарь ЦСКА и румынский судья это знал, а впереди игры с другими европейскими клубами в группе.
      Чтобы облегчить им задачу и осложнить её для ЦСКА, румынский судья ПРЕДНАМЕРЕННО и НЕ ОБОСНОВАНО удалил Акинфеева.
      Это безобразное судейство румынского судьи.
      Поздравляем ЦСКА с грандиозной победой!
      Дай Бог, не последней!
      ЦСКА лидирует в своей группе.
      Все ожидали худшего, а получилось, как нельзя ЛУЧШЕ и на позитивной победной ноте.
      Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА сыграет 23 октября против «Ромы».
      Пожелаем ЦСКА удачи и везения.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 октября 2018, 13:10

      Пиррова победа

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 3 октября 2018, 12:48

      Ну судья и мудак, как можно в одном эпизоде показать 2желтые?
      Либо красная либо желтая. Да и не чего там не было, максимум желтая.

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