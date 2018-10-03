Бабаев – об удалении Акинфеева: «Очень обидно – такая ложка дегтя!»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах удаления Игоря Акинфеева в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

«Удаление Акинфеева я не пересматривал, но я пообщался с ним. Скорее всего, он получил две желтые карточки в течение минуты за излишнее проявление эмоций. Очень обидно – такая ложка дегтя. Но и без этого не бывает.

Понятно, что надо стараться сдерживать эмоции, но это очень трудно делать в таком матче. И понятно, что на Игоре большая ответственность, как на капитане, вратаре, а сегодня он еще один из немногих лидеров прошлого состава», – сказал Бабаев.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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