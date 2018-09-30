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  • Эредивизие. «Витесс» Слуцкого проиграл «Фейеноорду», в матче три удаления

Эредивизие. «Витесс» Слуцкого проиграл «Фейеноорду», в матче три удаления

30 сентября 2018, 19:39
6

«Витесс» проиграл «Фейеноорду» в матче 7-го тура чемпионата Голландии со счетом 1:2.

На 63-й минуте встречи при счете 1:1 у команды Леонида Слуцкого был удален полузащитник Томас Бранс. Победный гол за хозяев забил форвард Робин ван Перси, в добавленное время он получил красную карточку. Также в добавленное время был удален защитник «Витесса» Данило Дехи.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 7-й тур

Фейеноорд – Витесс – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вего, 32; 1:1 – Боттегин, 47; 2:1 – Ван Перси, 88.

Удаление: ван Перси, 90+2 – Бранс, 63; Дехи, 90+5.

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Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Витесс Фейеноорд
Комментарии (6)
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84aivengo
1538326137
забили хоть
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Обер-КанцлерЪ
1538327623
У Фейеноорда в гостях даже тайм выиграть "Витессом Слуцкого" - уже неплохо! Авось через год и весь матч осилят!
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Spiridonovich
1538330898
Недаром Абрамович вкладывает деньги в Слуцкого, покупая тренерские должности то в Англии, то в Голландии и безвозмездно передавая в аренду игроков Челси. Слуцкий ещё молод и не вооружённым глазом виден его прогресс, как тренера. Ещё несколько лет и Слуцкий превратится в топ тренера, подготовленного для работы в Челси. Надёжное вложение капитала Абрамовичем.
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AZ
1538382392
А лучшему футболисту Витесса - Матавжу - сломали ногу....
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