Эредивизие. «Витесс» Слуцкого проиграл «Фейеноорду», в матче три удаления

«Витесс» проиграл «Фейеноорду» в матче 7-го тура чемпионата Голландии со счетом 1:2.

На 63-й минуте встречи при счете 1:1 у команды Леонида Слуцкого был удален полузащитник Томас Бранс. Победный гол за хозяев забил форвард Робин ван Перси, в добавленное время он получил красную карточку. Также в добавленное время был удален защитник «Витесса» Данило Дехи.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 7-й тур

Фейеноорд – Витесс – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вего, 32; 1:1 – Боттегин, 47; 2:1 – Ван Перси, 88.

Удаление: ван Перси, 90+2 – Бранс, 63; Дехи, 90+5.

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