Скрипченко – об увольнении из «Арарата»: «Для меня это было полной неожиданностью»

Белорусский специалист Вадим Скрипченко заявил, что увольнение с поста главного тренера «Арарата» для него стало неожиданностью.

«Для меня это было полной неожиданностью. Ничто не предвещало такого поворота событий. Да, команда находилась в середине таблицы, но отставание от лидирующих «Лори» и «Бананца» вовсе не критично – пять очков, и все еще впереди. К тому же мы успешно стартовали в Кубке страны.

Однако руководство клуба посчитало иначе. Во вторник, когда я уже собирался проводить в Ереване тренировку, приехал гендиректор и объявил коллективу, что принято решение о моем увольнении за неудовлетворительные результаты.

Меня, увы, поставили перед фактом, и пришлось этот вердикт принять», – сказал Скрипченко.

Он был назначен в армянский клуб 2 августа. Ранее работал в России с «Анжи», «Крыльями Советов» и «Уралом».