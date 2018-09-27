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  • Скрипченко – об увольнении из «Арарата»: «Для меня это было полной неожиданностью»

Скрипченко – об увольнении из «Арарата»: «Для меня это было полной неожиданностью»

27 сентября 2018, 11:15
2

Белорусский специалист Вадим Скрипченко заявил, что увольнение с поста главного тренера «Арарата» для него стало неожиданностью.

«Для меня это было полной неожиданностью. Ничто не предвещало такого поворота событий. Да, команда находилась в середине таблицы, но отставание от лидирующих «Лори» и «Бананца» вовсе не критично – пять очков, и все еще впереди. К тому же мы успешно стартовали в Кубке страны.

Однако руководство клуба посчитало иначе. Во вторник, когда я уже собирался проводить в Ереване тренировку, приехал гендиректор и объявил коллективу, что принято решение о моем увольнении за неудовлетворительные результаты.

Меня, увы, поставили перед фактом, и пришлось этот вердикт принять», – сказал Скрипченко.

Он был назначен в армянский клуб 2 августа. Ранее работал в России с «Анжи», «Крыльями Советов» и «Уралом».

Источник: Pressball
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Комментарии (2)
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acer2003
1538037452
Скрипченко, перекати поле (
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zigbert
1538128542
Не доверяет ему руководство Арарата. У нас в России разве только Уфа.
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